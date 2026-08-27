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Расчеты по "зеленому" тарифу достигли 83%: сколько уже выплатили производителям

солнечные панели
За "зеленую" электроэнергию выплатили 24,38 млрд грн

По состоянию на 20 августа АО "Гарантированный покупатель" выплатило производителям электроэнергии из возобновляемых источников 24,38 млрд грн, закрыв 83% расчетов за 2026 год. Более 96% всего купленного "зеленого" тока обеспечило солнечная генерация.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствуют данные "Гарантированного покупателя".

За период с января по июль 2026 года предприятие закупило 3,369 млн МВт·час электроэнергии из возобновляемых источников.

Доли источников генерации распределились следующим образом:

  • солнечная генерация - 96,62%;
  • гидроэнергетика - 1,56%;
  • биоэнергетика - 1,47%;
  • ветроэнергетика – 0,35%.

Динамика расчетов по месяцам

Уровень расчетов по месяцам 2026 составляет:

  • январь - 80,4%;
  • февраль - 80,2%;
  • март - 88%;
  • апрель – 98,1%;
  • май - 77,3%;
  • июнь - 86,5%;
  • июль - 64,9%.

Самый высокий показатель выплат зафиксирован в апреле (98,1%), самый низкий – в июле (64,9%).

Фото 2 — Расчеты по "зеленому" тарифу достигли 83%: сколько уже выплатили производителям

Последние расчеты

25 августа "Гарантированный покупатель" перечислило более 1,93 млрд грн за электроэнергию, произведенную в течение двух декад августа. Финансирование произошло за счет собственной торговой деятельности и аванса от НЭК "Укрэнерго". Расчет за первые две декады августа достиг 100%.

26 августа предприятие дополнительно направило 439,9 млн грн за июльскую электроэнергию за счет доходов от торговли. Это подняло уровень расчета за июль до 72,5%.

Напомним, по состоянию на конец июня"Гарантированный покупатель" выплатил производителям возобновляемой энергии более 14,5 млрд грн, тогда как общая задолженность Укрэнерго перед рынком ВИЭ превышает 14 млрд грн.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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