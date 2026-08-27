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Расчеты по "зеленому" тарифу достигли 83%: сколько уже выплатили производителям
По состоянию на 20 августа АО "Гарантированный покупатель" выплатило производителям электроэнергии из возобновляемых источников 24,38 млрд грн, закрыв 83% расчетов за 2026 год. Более 96% всего купленного "зеленого" тока обеспечило солнечная генерация.
Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствуют данные "Гарантированного покупателя".
За период с января по июль 2026 года предприятие закупило 3,369 млн МВт·час электроэнергии из возобновляемых источников.
Доли источников генерации распределились следующим образом:
- солнечная генерация - 96,62%;
- гидроэнергетика - 1,56%;
- биоэнергетика - 1,47%;
- ветроэнергетика – 0,35%.
Динамика расчетов по месяцам
Уровень расчетов по месяцам 2026 составляет:
- январь - 80,4%;
- февраль - 80,2%;
- март - 88%;
- апрель – 98,1%;
- май - 77,3%;
- июнь - 86,5%;
- июль - 64,9%.
Самый высокий показатель выплат зафиксирован в апреле (98,1%), самый низкий – в июле (64,9%).
Последние расчеты
25 августа "Гарантированный покупатель" перечислило более 1,93 млрд грн за электроэнергию, произведенную в течение двух декад августа. Финансирование произошло за счет собственной торговой деятельности и аванса от НЭК "Укрэнерго". Расчет за первые две декады августа достиг 100%.
26 августа предприятие дополнительно направило 439,9 млн грн за июльскую электроэнергию за счет доходов от торговли. Это подняло уровень расчета за июль до 72,5%.
Напомним, по состоянию на конец июня"Гарантированный покупатель" выплатил производителям возобновляемой энергии более 14,5 млрд грн, тогда как общая задолженность Укрэнерго перед рынком ВИЭ превышает 14 млрд грн.