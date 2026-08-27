Расчеты по "зеленому" тарифу достигли 83%: сколько уже выплатили производителям

По состоянию на 20 августа АО "Гарантированный покупатель" выплатило производителям электроэнергии из возобновляемых источников 24,38 млрд грн, закрыв 83% расчетов за 2026 год. Более 96% всего купленного "зеленого" тока обеспечило солнечная генерация.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствуют данные "Гарантированного покупателя".

За период с января по июль 2026 года предприятие закупило 3,369 млн МВт·час электроэнергии из возобновляемых источников.

Доли источников генерации распределились следующим образом:

солнечная генерация - 96,62%;

гидроэнергетика - 1,56%;

биоэнергетика - 1,47%;

ветроэнергетика – 0,35%.

Динамика расчетов по месяцам

Уровень расчетов по месяцам 2026 составляет:

январь - 80,4%;

февраль - 80,2%;

март - 88%;

апрель – 98,1%;

май - 77,3%;

июнь - 86,5%;

июль - 64,9%.

Самый высокий показатель выплат зафиксирован в апреле (98,1%), самый низкий – в июле (64,9%).

Последние расчеты

25 августа "Гарантированный покупатель" перечислило более 1,93 млрд грн за электроэнергию, произведенную в течение двух декад августа. Финансирование произошло за счет собственной торговой деятельности и аванса от НЭК "Укрэнерго". Расчет за первые две декады августа достиг 100%.

26 августа предприятие дополнительно направило 439,9 млн грн за июльскую электроэнергию за счет доходов от торговли. Это подняло уровень расчета за июль до 72,5%.

Напомним, по состоянию на конец июня"Гарантированный покупатель" выплатил производителям возобновляемой энергии более 14,5 млрд грн, тогда как общая задолженность Укрэнерго перед рынком ВИЭ превышает 14 млрд грн.