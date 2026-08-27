Розрахунки за "зеленим" тарифом сягнули 83%: скільки вже виплатили виробникам

Станом на 20 серпня АТ "Гарантований покупець" виплатило виробникам електроенергії з відновлюваних джерел 24,38 млрд грн, закривши 83% розрахунків за 2026 рік. Понад 96% усього купленого "зеленого" струму забезпечила сонячна генерація.

Як пише Delo.ua, про це свідчать дані "Гарантованого покупця".

За період із січня по липень 2026 року підприємство закупило 3,369 млн МВт·год електроенергії з відновлюваних джерел.

Частки джерел генерації розподілилися так:

сонячна генерація — 96,62%;

гідроенергетика — 1,56%;

біоенергетика — 1,47%;

вітроенергетика — 0,35%.

Динаміка розрахунків за місяцями

Рівень розрахунків за місяцями 2026 року становить:

січень — 80,4%;

лютий — 80,2%;

березень — 88%;

квітень — 98,1%;

травень — 77,3%;

червень — 86,5%;

липень — 64,9%.

Найвищий показник виплат зафіксовано у квітні (98,1%), найнижчий — у липні (64,9%).

Останні розрахунки

25 серпня "Гарантований покупець" перерахувало понад 1,93 млрд грн за електроенергію, вироблену протягом двох декад серпня. Фінансування відбулося за рахунок власної торговельної діяльності та авансу від НЕК "Укренерго". Розрахунок за перші дві декади серпня досяг 100%.

26 серпня підприємство додатково спрямувало 439,9 млн грн за липневу електроенергію за рахунок доходів від торгівлі. Це підняло рівень розрахунку за липень до 72,5%.

Нагадаємо, станом на кінець червня "Гарантований покупець" виплатив виробникам відновлюваної енергії понад 14,5 млрд грн, тоді як загальна заборгованість “Укренерго” перед ринком ВДЕ перевищує 14 млрд грн.