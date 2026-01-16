Запланована подія 2

Распределение беспилотников перевели в цифровой формат: что изменилось для военных

ВСУ, дрон
Теперь военные будут втрое быстрее получать дроны. / Сухопутные войска ВСУ

В Украине запустили полностью автоматизированное распределение БПЛА между воинскими частями. Путь дрона от поступления на склад до получения подразделением сократился в 2-3 раза – примерно до одного дня.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Ручное" распределение дронов между частями вызывало ряд проблем: дублирование заявок, медленная выдача, ошибки из-за человеческого фактора, неактуальные данные. Военные не могли планировать операции без четкого понимания сроков получения БПЛА. Теперь мы запустили полностью автоматизированное распределение БПЛА между воинскими частями", – отметил министр обороны Михаил Федоров.

Преимущества автоматизации

Благодаря внедрению современных технологий, органы военного управления в онлайн-режиме видят:

  • актуальные заявки каждой воинской части;
  • количество беспилотников на складах;
  • запланированные поставки.

Это позволяет:

  • точнее планировать распределение каждой партии беспилотных систем;
  • избежать дублирования заявок;
  • существенно снизить время задержки БпЛА на промежуточных складах;
  • быстрее реагировать на изменения боевых нужд.

Как это работает?

Автоматическое распределение дронов между подразделениями работает на базе SAP – мирового стандарта в управлении ресурсами. Система охватывает всю цепь снабжения дронов: с момента закупки государством до физической передачи в руки пилоту подразделения.

Для военных на передовой это означает быстрее и точнее планирование каждой атаки. Для государства это прозрачный контроль каждой единицы техники и уверенность, что каждая гривна налогоплательщиков работает на победу. А для партнеров – понятные правила, совместимые со стандартами НАТО.

Напомним, в странские производители оружия за прошлый, 2025-й год изготовили в три раза больше беспилотников, чем за 2024 год. Кроме того, государство сконцентрировалось и на других видах дальнобойного вооружения, что позволило ускорить их темпы и объемы производства.

Автор:
Татьяна Ковальчук