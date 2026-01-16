- Категория
Распределение беспилотников перевели в цифровой формат: что изменилось для военных
В Украине запустили полностью автоматизированное распределение БПЛА между воинскими частями. Путь дрона от поступления на склад до получения подразделением сократился в 2-3 раза – примерно до одного дня.
"Ручное" распределение дронов между частями вызывало ряд проблем: дублирование заявок, медленная выдача, ошибки из-за человеческого фактора, неактуальные данные. Военные не могли планировать операции без четкого понимания сроков получения БПЛА. Теперь мы запустили полностью автоматизированное распределение БПЛА между воинскими частями", – отметил министр обороны Михаил Федоров.
Преимущества автоматизации
Благодаря внедрению современных технологий, органы военного управления в онлайн-режиме видят:
- актуальные заявки каждой воинской части;
- количество беспилотников на складах;
- запланированные поставки.
Это позволяет:
- точнее планировать распределение каждой партии беспилотных систем;
- избежать дублирования заявок;
- существенно снизить время задержки БпЛА на промежуточных складах;
- быстрее реагировать на изменения боевых нужд.
Как это работает?
Автоматическое распределение дронов между подразделениями работает на базе SAP – мирового стандарта в управлении ресурсами. Система охватывает всю цепь снабжения дронов: с момента закупки государством до физической передачи в руки пилоту подразделения.
Для военных на передовой это означает быстрее и точнее планирование каждой атаки. Для государства это прозрачный контроль каждой единицы техники и уверенность, что каждая гривна налогоплательщиков работает на победу. А для партнеров – понятные правила, совместимые со стандартами НАТО.
Напомним, в странские производители оружия за прошлый, 2025-й год изготовили в три раза больше беспилотников, чем за 2024 год. Кроме того, государство сконцентрировалось и на других видах дальнобойного вооружения, что позволило ускорить их темпы и объемы производства.