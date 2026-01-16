Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,39

+0,27

EUR

50,44

+0,17

Готівковий курс:

USD

43,50

43,40

EUR

50,75

50,58

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Розподіл безпілотників перевели у цифровий формат: що змінилося для військових

ЗСУ, дрон
Тепер військові будуть втричі швидше отримувати дрони. / Сухопутні війська ЗСУ

В Україні запустили повністю автоматизований розподіл БпЛА між військовими частинами. Шлях дрона від надходження на склад до отримання підрозділом скоротився у 2–3 рази — приблизно до одного дня.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Ручний" розподіл дронів між частинами спричиняв низку проблем: дублювання заявок, повільна видача, помилки через людський фактор, неактуальні дані. Військові не могли планувати операції без чіткого розуміння термінів отримання БпЛА. Тепер ми запустили повністю автоматизований розподіл БпЛА між військовими частинами", – зазначив міністр оборони Михайло Федоров.

Переваги автоматизації

Завдяки впровадженню сучасних технологій, органи військового управління в онлайн-режимі бачать:

  • актуальні заявки кожної військової частини; 
  • кількість безпілотників на складах; 
  • заплановані поставки.

Це дає змогу:

  • точніше планувати розподіл кожної партії безпілотних систем; 
  • уникнути дублювання заявок; 
  • суттєво зменшити час затримки БпЛА на проміжних складах; 
  • швидше реагувати на зміни бойових потреб.

Як це працює?

Автоматичний розподіл дронів між підрозділами працює на базі SAP — світового стандарту в управлінні ресурсами. Система охоплює весь ланцюг постачання дронів: від моменту закупівлі державою до фізичного передання в руки пілоту підрозділу.

Для військових на передовій це означає швидше постачання й точніше планування кожної атаки. Для держави — це прозорий контроль кожної одиниці техніки та впевненість, що кожна гривня платників податків працює на перемогу. А для партнерів – зрозумілі правила, сумісні зі стандартами НАТО.

Нагадаємо, українські виробники зброї за минулий, 2025-й, рік виготовили у три рази більше безпілотників, ніж за 2024 рік. Крім цього, держава сконцентрувалася й на інших видах далекобійного озброєння, що дозволило прискорити їх темпи й обсяги виробництва.

Автор:
Тетяна Ковальчук