Розподіл безпілотників перевели у цифровий формат: що змінилося для військових

В Україні запустили повністю автоматизований розподіл БпЛА між військовими частинами. Шлях дрона від надходження на склад до отримання підрозділом скоротився у 2–3 рази — приблизно до одного дня.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Ручний" розподіл дронів між частинами спричиняв низку проблем: дублювання заявок, повільна видача, помилки через людський фактор, неактуальні дані. Військові не могли планувати операції без чіткого розуміння термінів отримання БпЛА. Тепер ми запустили повністю автоматизований розподіл БпЛА між військовими частинами", – зазначив міністр оборони Михайло Федоров.

Переваги автоматизації

Завдяки впровадженню сучасних технологій, органи військового управління в онлайн-режимі бачать:

актуальні заявки кожної військової частини;

кількість безпілотників на складах;

заплановані поставки.

Це дає змогу:

точніше планувати розподіл кожної партії безпілотних систем;

уникнути дублювання заявок;

суттєво зменшити час затримки БпЛА на проміжних складах;

швидше реагувати на зміни бойових потреб.

Як це працює?

Автоматичний розподіл дронів між підрозділами працює на базі SAP — світового стандарту в управлінні ресурсами. Система охоплює весь ланцюг постачання дронів: від моменту закупівлі державою до фізичного передання в руки пілоту підрозділу.

Для військових на передовій це означає швидше постачання й точніше планування кожної атаки. Для держави — це прозорий контроль кожної одиниці техніки та впевненість, що кожна гривня платників податків працює на перемогу. А для партнерів – зрозумілі правила, сумісні зі стандартами НАТО.

Нагадаємо, українські виробники зброї за минулий, 2025-й, рік виготовили у три рази більше безпілотників, ніж за 2024 рік. Крім цього, держава сконцентрувалася й на інших видах далекобійного озброєння, що дозволило прискорити їх темпи й обсяги виробництва.