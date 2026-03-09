Расширение аграрного экспорта: ЕС разрешил импорт украинских саженцев

Украина укрепляет свои позиции на аграрном рынке Европы и расширяет экспортные возможности. Европейский Союз разрешил импорт украинских растений для посадки – обычной вишни (Prunus cerasus), вишни сизой (Prunus canescens) и их гибридов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Госпродпотребслужбы.

Расширение аграрного экспорта

Теперь можно экспортировать непривитые растения для посадки Prunus cerasus (обычная вишня) и Prunus canescens (вишня сизая) в возрасте до двух лет, без листьев, а также их гибриды.

Решение стало результатом системной и профессиональной работы Госпродпотребслужбы, которая подготовила техническое досье и представила его в Европейскую Комиссию. Документация была разработана в соответствии с нормами Исполнительного регламента Комиссии (ЕС) 2018/2018 и Регламента (ЕС) 2016/2031 по оценке рисков для растений, растительной продукции и других объектов высокого риска, говорится в сообщении.

По итогам рассмотрения материалов Комиссия приняла Исполнительный регламент (ЕС) 2025/1949, которым внесены изменения в предыдущие правила и официально открыта возможность импорта украинских саженцев вишни на территорию ЕС.

Экспортерам следует помнить об обязательном соблюдении требований Исполнительного регламента Комиссии (ЕС) 2019/2072, а также об условиях имплементации Регламента Европейского Парламента и Совета (ЕС) 2016/2031 по защите растений от вредителей. Каждый груз должен отвечать фитосанитарным требованиям и сопровождаться сертификатом. Несоблюдение правил может стать основанием для отказа в выдаче сертификата и, соответственно, запрете на экспорт.

Особое внимание Европейская Комиссия обратила на посадочный материал Prunus cerasus, подпадающий под действие Директивы Совета 2008/90/ЕС. Для полноценного экспорта этого вида Украина должна запросить признание эквивалентности системы сертификации ЕС. Важным шагом в этом процессе стало Исполнительное решение Комиссии (ЕС) 2026/75 от 12 января 2026 года, определяющее требования к поставщику, здоровью растений, маркировке, упаковке и процедурам инспекции.

Открытие рынка ЕС для украинского посадочного материала создает новые экономические возможности для бизнеса, повышая уровень ответственности экспортеров. Этот шаг укрепляет позиции Украины как надежного торгового партнера и способствует более глубокой интеграции в европейское аграрное пространство.

Напомним, малина остается ключевой экспортно-ориентированной ягодой Украины, однако в 2025 году объемы ее экспорта сократились из-за уменьшения урожая. Польша существенно нарастила закупки украинской ягоды.