Розширення аграрного експорту: ЄС дозволив імпорт українських саджанців

Україна зміцнює свої позиції на аграрному ринку Європи та розширює експортні можливості. Європейський Союз дозволив імпорт українських рослин для посадки - звичайної вишні (Prunus cerasus), вишні сизої (Prunus canescens) та їх гібридів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Держпродспоживслужби.

Розширення аграрного експорту

Відтепер можна експортувати нещеплені рослини для посадки Prunus cerasus (вишня звичайна) та Prunus canescens (вишня сиза) віком до двох років, без листя, а також їхні гібриди.

Рішення стало результатом системної та професійної роботи Держпродспоживслужби, яка підготувала технічне досьє та подала його до Європейської Комісії. Документація була розроблена відповідно до норм Виконавчого регламенту Комісії (ЄС) 2018/2018 та Регламенту (ЄС) 2016/2031 щодо оцінки ризиків для рослин, рослинної продукції та інших об’єктів високого ризику, йдеться в повідомленні.

За підсумками розгляду матеріалів Комісія ухвалила Виконавчий регламент (ЄС) 2025/1949, яким внесено зміни до попередніх правил і офіційно відкрито можливість імпорту українських саджанців вишні на територію ЄС.

Експортерам слід пам’ятати про обов’язкове дотримання вимог Виконавчого регламенту Комісії (ЄС) 2019/2072, а також про умови імплементації Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/2031 щодо захисту рослин від шкідників. Кожен вантаж повинен відповідати фітосанітарним вимогам і супроводжуватися сертифікатом. Недотримання правил може стати підставою для відмови у видачі сертифіката та, відповідно, забороні на експорт.

Особливу увагу Європейська Комісія звернула на садивний матеріал Prunus cerasus, що підпадає під дію Директиви Ради 2008/90/ЄС. Для повноцінного експорту цього виду Україна має подати запит на визнання еквівалентності системи сертифікації ЄС. Важливим кроком у цьому процесі стало Виконавче рішення Комісії (ЄС) 2026/75 від 12 січня 2026 року, яке визначає вимоги до постачальника, здоров’я рослин, маркування, упаковки та процедур інспекції.

Відкриття ринку ЄС для українського садивного матеріалу створює нові економічні можливості для бізнесу, водночас підвищуючи рівень відповідальності експортерів. Цей крок зміцнює позиції України як надійного торговельного партнера та сприяє глибшій інтеграції в європейський аграрний простір.

Нагадаємо, малина залишається ключовою експортно орієнтованою ягодою України, однак у 2025 році обсяги її експорту скоротилися через зменшення врожаю. Водночас Польща істотно наростила закупівлі української ягоди.