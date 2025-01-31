Расследование поборов с военных в 110 ОМБр: почти 7 млн грн передано в АРМА

Более 6,73 млн. гривен, изъятых во время расследования дела по поборам с военных в 110-й отдельной механизированной бригаде передано в АРМА. Также наложен арест на имущество заместителя командира, которое он успел приобрести после начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

По данным следствия, в конце декабря 2024 года работники ГБР сообщили о подозрении заместителю командира этого подразделения, а уже в январе 2025 года его соучастнику, командиру группы материального обеспечения.

"По схеме, подчиненные военнослужащие могли фактически не являться на службу, а лишь числиться в части. При этом они получали полное денежное довольствие и даже боевые выплаты за якобы выполненные задачи на линии фронта. Однако половину полученных средств эти военнослужащие должны были передавать командованию", – говорится в сообщении ГБР.

Все эти средства были переданы в АРМА. Правоохранители проверяют по меньшей мере 50 человек, которые могли быть привлечены к этой схеме.

Кроме того, наложен арест на имущество заместителя командира, которое он успел приобрести после начала полномасштабного вторжения, среди которого:

элитная квартира в Одессе площадью 60 кв. м у моря;

гараж площадью 40 кв. м; квартира в Хмельницком площадью 75 кв. м;

два земельных участка в Верховинском районе неподалеку от горнолыжного курорта "Буковель";

автомобиль премиум-класса Mercedes-Benz;

банковские счета и ценные бумаги на сумму около 4 млн гривен.

Решается вопрос дополнительного уведомления о подозрении заместителю командира бригады по статье отмывания средств, полученных преступным путем (ст. 209 УК Украины). Санкция настоящей статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до двух лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что Шевченковский районный суд Киева арестовал главного психиатра Вооруженных сил Украины Олега Друзя на два месяца с возможностью выйти в залог в 49 миллионов гривен. Он подозревается в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации о своем имуществе. За время полномасштабной войны он разбогател более чем на 1 миллион долларов.