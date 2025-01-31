Розслідування поборів з військових у 110 ОМБр: майже 7 млн грн передали до АРМА

Понад 6,73 млн гривень, вилучених під час розслідування справи щодо поборів з військових в 110-й окремій механізованій бригаді передано до АРМА. Також накладено арешт на майно заступника командира, яке він встиг придбати після початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

За даними слідства, наприкінці грудня 2024 року працівники ДБР повідомили про підозру заступнику командира цього підрозділу, а вже у січні 2025 року — його співучаснику, командиру групи матеріального забезпечення.

"За схемою, підлеглі військовослужбовці могли фактично не з’являтися на службу, а лише значитися в частині. При цьому вони отримували повне грошове забезпечення та навіть бойові виплати за нібито виконані завдання на лінії фронту. Проте половину отриманих коштів ці військовослужбовці мали передавати командуванню", — йдеться у повідомленні ДБР.

Зазначається, що усі ці кошти були передані до АРМА. Наразі правоохоронці перевіряють щонайменше 50 осіб, які могли бути залучені до цієї схеми.

Крім того, накладено арешт на майно заступника командира, яке він встиг придбати після початку повномасштабного вторгнення, серед якого:

елітна квартира в Одесі площею 60 кв. м біля моря;

гараж площею 40 кв. м; квартира у Хмельницькому площею 75 кв. м;

дві земельні ділянки у Верховинському районі неподалік гірськолижного курорту "Буковель";

автомобіль преміумкласу Mercedes-Benz;

банківські рахунки та цінні папери на суму майже 4 млн гривень.

Вирішується питання щодо додаткового повідомлення про підозру заступнику командира бригади за статтею відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом (ст. 209 КК України). Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що Шевченківський районний суд Києва заарештував головного психіатра Збройних сил України Олега Друзя на два місяці з можливістю вийти під заставу в 49 мільйонів гривень. Його підозрюють в незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації про своє майно. За час повномасштабної він війни розбагатів на понад 1 мільйон доларів.