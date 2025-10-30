Растрата 90 млн на дронах: ВАКС арестовал владельца львовской компании с возможностью залога в 15 млн грн

Следователь судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) 30 октября избрал меру пресечения владельцу львовской частной компании, подозреваемому по делу о хищении средств на закупках беспилотников для Сил обороны.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает ВАКС.

Суд постановил применить к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 28 декабря 2025 года включительно. Альтернативой содержанию под стражей суд определил залог в размере 15,14 млн гривен.

В случае внесения залога подозреваемый должен будет выполнять ряд процессуальных обязанностей: прибывать по требованию к следователям и прокурорам, не покидать пределы Львова без разрешения, сообщать об изменении места жительства или работы, воздержаться от общения с определенными лицами, сдать загранпаспорта на хранение и носить электронное средство контроля.

Суть подозрения

По версии правоохранительных органов, владелец компании является участником преступной схемы, организованной двумя должностными лицами Госспецсвязи и двумя представителями частных компаний.

Схема заключалась в хищении средств при закупках беспилотников для Сил обороны Украины, что нанесло государственному бюджету ущерб более чем на 90 млн грн.

Указанное лицо подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины (пособничество в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупных размерах).

Коррупционная схема в Госспецсвязи

Напомним, правоохранители разоблачили масштабную сделку, организованную чиновниками Госспецсвязи и представителями частных компаний во время закупок беспилотников для Сил обороны Украины. Ущерб, нанесенный государству, оценивается более чем в 90 миллионов гривен.

По данным следствия, схема была организована руководителем одного из департаментов Госспецсвязи после выделения ведомству 30 млрд грн на закупку дронов в 2023 году.

В ответ Госспецсвязи напомнила, что правоохранительные органы не впервые выходят с похожими заявлениями относительно этой госслужбы, однако "по состоянию на данный момент ни в одном из таких эпизодов в отношении службы судом не поставлена точка и не вынесен обвинительный приговор".

Ранее НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупционную схему при закупке БПЛА и средств РЭБ. По данным следствия, в 2024-2025 годах организованная группа лиц системно завладевала бюджетными средствами, которые органы местного самоуправления направляли на нужды сил обороны.