Розтрата 90 млн на дронах: ВАКС арештував власника львівської компанії з можливістю застави у 15 млн грн

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) 30 жовтня обрав запобіжний захід власнику львівської приватної компанії, підозрюваному у справі про розкрадання коштів на закупівлях безпілотників для Сил оборони.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє ВАКС.

Суд постановив застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном до 28 грудня 2025 року включно. Альтернативою триманню під вартою суд визначив заставу у розмірі 15 140 000 гривень.

У разі внесення застави підозрюваний повинен буде виконувати низку процесуальних обов’язків: прибувати на вимогу до слідчих і прокурорів, не залишати межі Львова без дозволу, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи, утриматись від спілкування з визначеними особами, здати закордонні паспорти на зберігання та носити електронний засіб контролю.

Суть підозри

За версією правоохоронних органів, власник компанії є учасником злочинної схеми, організованої двома посадовцями Держспецзв’язку та двома представниками приватних компаній.

Схема полягала у розкраданні коштів під час закупівель безпілотників для Сил оборони України, що завдало державному бюджету збитків на понад 90 млн грн.

Вказана особа підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України (пособництво у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах).

Корупційна схема в Держспецзв’язку

Нагадаємо, правоохоронці викрили масштабну оборудку, організовану посадовцями Держспецзв’язку та представниками приватних компаній під час закупівель безпілотників для Сил оборони України. Збитки, завдані державі, оцінюються у понад 90 мільйонів гривень.

За даними слідства, схема була організована керівником одного з департаментів Держспецзв’язку після виділення відомству 30 млрд грн на закупівлю дронів у 2023 році.

У відповідь Держспецзв’язку нагадала, що правоохоронні органи не вперше виходять зі схожими заявами стосовно цієї держслужби, однак "станом на зараз у жодному з таких епізодів стосовно служби судом не поставлено крапку та не винесено обвинувального вироку".

Раніше НАБУ і САП викрили масштабну корупційну схему при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ. За даними слідства, у 2024–2025 роках організована група осіб системно заволодівала бюджетними коштами, які органи місцевого самоврядування спрямовували на потреби сил оборони.