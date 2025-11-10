Запланована подія 2

Расходы ЕС на социальные выплаты выросли на 7% в 2024 году: где больше платят

Общие расходы на социальные выплаты в Европейском Союзе стремительно выросли в 2024 году, достигнув 4 925 миллиардов евро. Это составляет значительный рост – на 6,9% по сравнению с предыдущим 2023 годом.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Евростата.

Данные показывают, что расходы на социальную защиту составили 27,3% ВВП ЕС, что свидетельствует об увеличении на 0,6 процентных пункта по сравнению с предыдущим годом.

Страны-лидеры

Расходы на социальную защиту, как процент от ВВП, существенно отличаются между странами-членами.

Самые высокие показатели:

  • Финляндия 32,5%;
  • Франция – 31,9%;
  • Австрия – 31,8%.

Самые низкие показатели:

  • Ирландия – 12,4%;
  • Мальта 13,4 %;
  • Венгрия – 16,6%.
  В Евростате сравнили социальные выплаты в 2023 и 2024 годах.

Большинство выплат уходит на пенсии и медицину

Среди выплат социальной защиты наибольшие расходы составили выплаты по старости (2044 млрд евро, 41,5% от общей суммы) и выплаты в связи с болезнью/здравоохранением (1463 млрд евро, 29,7%).

Другие категории включали выплаты по инвалидности, выплаты при потере кормильца, выплаты семьям/детям, выплаты безработицы, жилье и социальную изоляцию, не классифицированные в других категориях.

Рост выплат

В 2024 году расходы на социальные выплаты выросли во всех странах ЕС.

Наибольший прирост:

  • Эстония: +19,5%;
  • Хорватия: 17,8%;
  • Румыния: +17,5%.

Наименьший прирост:

  • Греция: +3,2%;
  • Швеция: +3,9%;
  • Италия и Дания: по +4,3%.

Напомним, в 2024 году 17,4% домохозяйств Евросоюза испытывали трудности или большие трудности с обеспечением своих финансовых потребностей. В то же время, четверть всех домохозяйств (26,0%) легко или очень легко справлялись с финансовыми обязательствами. Остальные 56,6% сводили концы с концами либо достаточно легко, либо с определенными трудностями.

Автор:
Татьяна Бессараб