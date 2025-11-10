- Категория
Расходы ЕС на социальные выплаты выросли на 7% в 2024 году: где больше платят
Общие расходы на социальные выплаты в Европейском Союзе стремительно выросли в 2024 году, достигнув 4 925 миллиардов евро. Это составляет значительный рост – на 6,9% по сравнению с предыдущим 2023 годом.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Евростата.
Данные показывают, что расходы на социальную защиту составили 27,3% ВВП ЕС, что свидетельствует об увеличении на 0,6 процентных пункта по сравнению с предыдущим годом.
Страны-лидеры
Расходы на социальную защиту, как процент от ВВП, существенно отличаются между странами-членами.
Самые высокие показатели:
- Финляндия 32,5%;
- Франция – 31,9%;
- Австрия – 31,8%.
Самые низкие показатели:
- Ирландия – 12,4%;
- Мальта 13,4 %;
- Венгрия – 16,6%.
Большинство выплат уходит на пенсии и медицину
Среди выплат социальной защиты наибольшие расходы составили выплаты по старости (2044 млрд евро, 41,5% от общей суммы) и выплаты в связи с болезнью/здравоохранением (1463 млрд евро, 29,7%).
Другие категории включали выплаты по инвалидности, выплаты при потере кормильца, выплаты семьям/детям, выплаты безработицы, жилье и социальную изоляцию, не классифицированные в других категориях.
Рост выплат
В 2024 году расходы на социальные выплаты выросли во всех странах ЕС.
Наибольший прирост:
- Эстония: +19,5%;
- Хорватия: 17,8%;
- Румыния: +17,5%.
Наименьший прирост:
- Греция: +3,2%;
- Швеция: +3,9%;
- Италия и Дания: по +4,3%.
Напомним, в 2024 году 17,4% домохозяйств Евросоюза испытывали трудности или большие трудности с обеспечением своих финансовых потребностей. В то же время, четверть всех домохозяйств (26,0%) легко или очень легко справлялись с финансовыми обязательствами. Остальные 56,6% сводили концы с концами либо достаточно легко, либо с определенными трудностями.