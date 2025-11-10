Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,98

--0,11

EUR

48,51

--0,02

Готівковий курс:

USD

42,08

41,97

EUR

48,86

48,68

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Витрати ЄС на соціальні виплати зросли на 7% у 2024 році: де найбільше платять

пенсія
Витрати ЄС на соціальні виплати зросли на 6,9% / Depositphotos

Загальні витрати на соціальні виплати в Європейському Союзі стрімко зросли у 2024 році, сягнувши 4,9 трлн євро. Це становить значне зростання — на 6,9% порівняно з попереднім 2023 роком.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Євростату.

Дані показують, що витрати на соціальний захист становили 27,3% ВВП ЄС , що свідчить про збільшення на 0,6 відсоткового пункту порівняно з попереднім роком.

Країни-лідери 

Витрати на соціальний захист як відсоток від ВВП суттєво відрізняються між країнами-членами.

Найвищі показники:

  • Фінляндія 32,5%;
  • Франція 31,9%;
  • Австрія 31,8%.

Найнижчі показники:

  • Ірландія 12,4%;
  • Мальта 13,4%;
  • Угорщина 16,6%.
Фото 2 — Витрати ЄС на соціальні виплати зросли на 7% у 2024 році: де найбільше платять
У Євростаті порівняли соціальні виплати у 2023 та 2024 роках

Більшість виплат іде на пенсії та медицину

Серед виплат соціального захисту найбільші витрати становили виплати по старості (2 044 млрд євро, 41,5% від загальної суми) та виплати у зв'язку з хворобою/охороною здоров'я (1 463 млрд євро, 29,7%).

Інші категорії включали виплати по інвалідності, виплати у разі втрати годувальника, виплати сім'ям/дітям, виплати безробіття, житло та соціальну ізоляцію, не класифіковані в інших категоріях.

Зростання виплат

У 2024 році витрати на соціальні виплати зросли в усіх країнах ЄС.

Найбільший приріст:

  • Естонія: +19,5%;
  • Хорватія: +17,8%;
  • Румунія: +17,5%.

Найменший приріст:

  • Греція: +3,2%;
  • Швеція: +3,9%;
  • Італія та Данія: по +4,3%.

Нагадаємо, у 2024 році 17,4% домогосподарств Євросоюзу мали труднощі або великі труднощі із забезпеченням своїх фінансових потреб. Водночас чверть усіх домогосподарств (26,0%) легко або дуже легко справлялися з фінансовими зобов'язаннями. Решта 56,6% зводили кінці з кінцями або досить легко, або з певними труднощами.

Автор:
Тетяна Бесараб