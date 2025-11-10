Витрати ЄС на соціальні виплати зросли на 7% у 2024 році: де найбільше платять

Загальні витрати на соціальні виплати в Європейському Союзі стрімко зросли у 2024 році, сягнувши 4,9 трлн євро. Це становить значне зростання — на 6,9% порівняно з попереднім 2023 роком.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Євростату.

Дані показують, що витрати на соціальний захист становили 27,3% ВВП ЄС , що свідчить про збільшення на 0,6 відсоткового пункту порівняно з попереднім роком.

Країни-лідери

Витрати на соціальний захист як відсоток від ВВП суттєво відрізняються між країнами-членами.

Найвищі показники:

Фінляндія 32,5%;

Франція 31,9%;

Австрія 31,8%.

Найнижчі показники:

Ірландія 12,4%;

Мальта 13,4%;

Угорщина 16,6%.

У Євростаті порівняли соціальні виплати у 2023 та 2024 роках

Більшість виплат іде на пенсії та медицину

Серед виплат соціального захисту найбільші витрати становили виплати по старості (2 044 млрд євро, 41,5% від загальної суми) та виплати у зв'язку з хворобою/охороною здоров'я (1 463 млрд євро, 29,7%).

Інші категорії включали виплати по інвалідності, виплати у разі втрати годувальника, виплати сім'ям/дітям, виплати безробіття, житло та соціальну ізоляцію, не класифіковані в інших категоріях.

Зростання виплат

У 2024 році витрати на соціальні виплати зросли в усіх країнах ЄС.

Найбільший приріст:

Естонія: +19,5%;

Хорватія: +17,8%;

Румунія: +17,5%.

Найменший приріст:

Греція: +3,2%;

Швеція: +3,9%;

Італія та Данія: по +4,3%.

Нагадаємо, у 2024 році 17,4% домогосподарств Євросоюзу мали труднощі або великі труднощі із забезпеченням своїх фінансових потреб. Водночас чверть усіх домогосподарств (26,0%) легко або дуже легко справлялися з фінансовими зобов'язаннями. Решта 56,6% зводили кінці з кінцями або досить легко, або з певними труднощами.