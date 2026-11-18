За январь-октябрь 2026 года общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета Украины составила 3,6 триллиона гривен, в том числе в октябре потратили 321,9 миллиарда гривен. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 432,5 миллиарда гривен или на 13,7%, в то время как доходы общего фонда за десять месяцев превысили 2,7 триллиона гривен.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Министерства финансов Украины.

Более 60,3% всех расходов общего фонда за десять месяцев направили на безопасность и оборону, что в денежном измерении составляет 2,17 триллиона гривен, включая 162,2 миллиарда гривен в октябре.

Структура расходов по экономической классификации

Ниже приведены самые большие статьи расходов по итогам десяти месяцев.

Оплата труда работников бюджетной сферы с начислениями — 1 331,7 миллиарда гривен или 37% всех расходов (в октябре — 94,2 миллиарда гривен), что на 69 миллиардов гривен или 5,5% больше прошлогоднего показателя.

Социальное обеспечение – 592,7 миллиарда гривен или 16,5% расходов (в октябре – 57 миллиардов гривен) на выплату пенсий, субсидий, льгот и пособий, рост за год составил 68,3 миллиарда гривен или 13%.

Субсидии и текущие трансферты предприятиям и организациям - 514 миллиардов гривен или 14,3% расходов (в октябре - 30,9 миллиарда гривен), в частности для закупок для ВСУ, Госспецтрансслужбы, работы Национального учреждения развития и медицинских программ, что на 129,7 миллиарда гривен или 33,7% превышает уровень прошлого.

Оплата использования товаров и услуг — 506,5 миллиарда гривен или 14,1% расходов (в октябре — 70,3 миллиарда гривен), включая приобретение военной техники, вооружение, боеприпасы, экипировку и финансирование медицинских гарантий через НСЗУ, что на 48,4 миллиарда гривен или 1.

Обслуживание государственного долга – 305,8 миллиарда гривен или 8,5% всех расходов (в октябре – 30,1 миллиарда гривен), годовой рост составил 26 миллиардов гривен или 9,3%.

Трансферты местным бюджетам – 244,2 миллиарда гривен или 6,8% расходов (в октябре – 21,9 миллиарда гривен), что на 88 миллиардов гривен или на 56,3% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Напомним, ранее сообщалось, что расходы фонда госбюджета составили 3,28 трлн грн за девять месяцев. По итогам января-сентября 2026 кассовые расходы общего фонда превысили прошлогодний показатель за аналогичный период на 457,5 миллиарда гривен или на 16,2%, причем в сентябре было израсходовано 303,5 миллиарда гривен.