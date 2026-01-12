Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,08

+0,09

EUR

50,14

--0,03

Наличный курс:

USD

43,55

43,41

EUR

50,95

50,74

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Расходы на полевые работы возрастут на 10%: прогноз для агросектора на 2026 год

поле
Расходы на полевые работы возрастут на 10% / Depositphotos

В 2026 году сельхозпроизводителям придется потратить на комплекс полевых работ на 5-10% больше: вместо прошлогодних почти 600 млрд. гривен – до 620-650 млрд. гривен.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Телеграф.

По словам заведующего отделом инвестиционного и материально-технического обеспечения Национального научного центра "Институт аграрной экономики", члена-корреспондента НААН Александра Захарчука, аграрии входят в новый сезон с высокой себестоимостью выращивания сельскохозяйственных культур и минимальным запасом прочности.

Специалист отметил, что расходы на семена и средства защиты растений остаются для представителей агробизнеса главным финансовым бременем.

В то же время резкое подорожание не прогнозируется, ведь большую часть материально-технических ресурсов аграрии закупили в 2025 году. Но на увеличение расходов в течение года могут повлиять другие факторы. В частности, нехватка работников, цены на горючее и удобрения.

"Именно они формируют значительную часть производственных затрат и оказывают непосредственное влияние на конечную стоимость выращивания культур. Например, приобретение дизеля в 2025 году потребовало дополнительных 5,7 млрд грн - из-за роста акцизного налога произошел рост суммы на 10%", - отметил Захарчук.

Прогнозируется, что в 2026 году расходы аграриев на горючее могут вырасти на 10-12% из-за инфляции.

На рынке удобрений наблюдается неоднородная динамика: несмотря на стабилизацию цен на отдельные позиции, общая тенденция роста сохраняется.

В частности, из-за подорожания азотной группы ожидается увеличение стоимости удобрений на 5-7% при неизменных объемах внесения, которые, как и в прошлом году, составят около 1,8-1,9 млн. тонн (85-90 кг/га в действующем веществе).

Напомним, по состоянию на конец ноября в Украине собрано 52,2 млн. тонн зерновых культур, что составляет 89% от запланированных площадей. Высокие показатели демонстрируют Хмельницкая, Черниговская и Винницкая области, тогда как сбор подсолнечника, сои и рапса почти завершен.

Автор:
Татьяна Бессараб