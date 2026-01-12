Расходы на полевые работы возрастут на 10%: прогноз для агросектора на 2026 год

В 2026 году сельхозпроизводителям придется потратить на комплекс полевых работ на 5-10% больше: вместо прошлогодних почти 600 млрд. гривен – до 620-650 млрд. гривен.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Телеграф.

По словам заведующего отделом инвестиционного и материально-технического обеспечения Национального научного центра "Институт аграрной экономики", члена-корреспондента НААН Александра Захарчука, аграрии входят в новый сезон с высокой себестоимостью выращивания сельскохозяйственных культур и минимальным запасом прочности.

Специалист отметил, что расходы на семена и средства защиты растений остаются для представителей агробизнеса главным финансовым бременем.

В то же время резкое подорожание не прогнозируется, ведь большую часть материально-технических ресурсов аграрии закупили в 2025 году. Но на увеличение расходов в течение года могут повлиять другие факторы. В частности, нехватка работников, цены на горючее и удобрения.

"Именно они формируют значительную часть производственных затрат и оказывают непосредственное влияние на конечную стоимость выращивания культур. Например, приобретение дизеля в 2025 году потребовало дополнительных 5,7 млрд грн - из-за роста акцизного налога произошел рост суммы на 10%", - отметил Захарчук.

Прогнозируется, что в 2026 году расходы аграриев на горючее могут вырасти на 10-12% из-за инфляции.

На рынке удобрений наблюдается неоднородная динамика: несмотря на стабилизацию цен на отдельные позиции, общая тенденция роста сохраняется.

В частности, из-за подорожания азотной группы ожидается увеличение стоимости удобрений на 5-7% при неизменных объемах внесения, которые, как и в прошлом году, составят около 1,8-1,9 млн. тонн (85-90 кг/га в действующем веществе).

Напомним, по состоянию на конец ноября в Украине собрано 52,2 млн. тонн зерновых культур, что составляет 89% от запланированных площадей. Высокие показатели демонстрируют Хмельницкая, Черниговская и Винницкая области, тогда как сбор подсолнечника, сои и рапса почти завершен.