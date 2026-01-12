Витрати на польові роботи зростуть на 10%: прогноз для агросектору на 2026 рік

У 2026 році сільгоспвиробникам доведеться витратити на комплекс польових робіт на 5-10% більше: замість торішніх майже 600 млрд гривень – до 620-650 млрд гривень.

Як пише Delo.ua, про це інформує Телеграф.

За словами завідувача відділу інвестиційного та матеріально-технічного забезпечення Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", члена-кореспондента НААН Олександра Захарчука, аграрії входять у новий сезон із високою собівартістю вирощування сільськогосподарських культур та мінімальним запасом міцності.

Фахівець зауважив, що витрати на насіння та засоби захисту рослин лишаються для представників агробізнесу головним фінансовим тягарем.

Водночас різкого подорожчання не прогнозується, адже більшу частку матеріально-технічних ресурсів аграрії закупили у 2025 році. Та вплинути на збільшення витрат протягом року можуть інші чинники. Зокрема, нестача працівників, ціни на пальне та добрива.

"Саме вони формують значну частину виробничих витрат і безпосередньо впливають на кінцеву вартість вирощування культур. Наприклад, придбання дизелю у 2025 році потребувало додаткових 5,7 млрд грн – через зростання акцизного податку відбулось зростання суми на 10%", - зазначив Захарчук.

Прогнозується, що у 2026 році витрати аграріїв на пальне можуть зрости на 10-12% через інфляцію.

На ринку добрив спостерігається неоднорідна динаміка: попри стабілізацію цін на окремі позиції, загальна тенденція до зростання зберігається.

Зокрема, через подорожчання азотної групи очікується збільшення вартості добрив на 5-7% при незмінних обсягах внесення, які, як і торік, становитимуть близько 1,8-1,9 млн тонн (85-90 кг/га у діючій речовині).

Нагадаємо, станом на кінець листопада в Україні зібрано 52,2 млн тонн зернових культур, що становить 89% від запланованих площ. Найвищі показники демонструють Хмельницька, Чернігівська та Вінницька області, тоді як збір соняшнику, сої та ріпаку майже завершено.