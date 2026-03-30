Расходы резко возросли: германские перевозчики требуют ограничения цен на дизель

С начала войны в Иране стоимость дизельного топлива в Германии выросла на 40 центов за литр. Это создает критическую нагрузку на логистический сектор страны. Автотранспортные компании, осуществляющие грузовые и пассажирские перевозки, требуют немедленной государственной помощи для предотвращения банкротств и сдерживания роста цен на потребительские товары.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Spiegel.

Увеличение расходов

Для одного грузовика с месячным пробегом 10 000 километров и средним расходом топлива 30 литров на 100 километров это означает дополнительные расходы в размере около 1200 евро в месяц. Для автопарка из 50 транспортных средств годовые расходы растут более чем на 700 000 евро.

"Очевидно, что это рано или поздно может повлиять на потребительские цены", – отметил Дирк Энгельхардт, глава Немецкой федеральной ассоциации автомобильных перевозок и логистики.

Требования перевозчиков

Транспортная отрасль призывает правительство к внедрению быстрых мер по поддержанию ликвидности компаний. Среди основных требований:

установление верхнего предела цен на дизельное топливо;

возврат налога на выбросы CO ₂ на дизель;

на дизель; приостановка уплаты CO ₂ -компонента в сборах за проезд грузовиков.

Многие компании используют механизмы коррекции цен, однако они действуют с задержкой.

"С другой стороны, многие малые транспортные компании даже не имеют таких механизмов хеджирования - затраты непосредственно поражают их", - отметил Энгельхардт.

Риски для общественного транспорта

Ассоциация германских транспортных компаний (VDV) предупреждает о возможном сокращении объемов услуг общественного транспорта. Управляющий директор VDV Александер Меллер отмечает, что предприятия уже находятся в сложной экономической ситуации.

"Отрасль больше не может самостоятельно нести эту дополнительную нагрузку. Только при политической поддержке услуги общественного транспорта и цены на билеты могут оставаться стабильными", - отметил он.

В Ассоциации автобусных компаний Баден-Вюртемберга (WBO) отмечают угрозу закрытия маршрутов в сельской местности. Это может осложнить ежедневный доезд в школы и места работы для жителей регионов.

"Особенно небольшие компании, вероятно, закроются", – подчеркнул управляющий директор WBO Ивонн Хюнебург.

Финансирование отрасли

Предприятия общественного транспорта получают поддержку через так называемые фонды регионализации. Теперь федеральное правительство предоставляет регионам около 12 миллиардов евро ежегодно с автоматическим увеличением суммы на 3%. Однако представители отрасли требуют пересмотра этих объемов в сторону увеличения из-за стабильно высоких затрат на энергоносители. Сейчас продолжаются дебаты по увеличению финансирования .

Ранее сообщалось, что в Германии усиливают регулирование топливного рынка : автозаправочным станциям позволят повышать цены на топливо не более одного раза в сутки, в то время как снижать их можно будет в любой момент.