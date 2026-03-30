Витрати різко зросли: німецькі перевізники вимагають обмеження цін на дизель

З початку війни в Ірані вартість дизельного палива у Німеччині зросла на 40 центів за літр. Це створює критичне навантаження на логістичний сектор країни. Автотранспортні компанії, що здійснюють вантажні та пасажирські перевезення, вимагають негайної державної допомоги для запобігання банкрутствам та стримування росту цін на споживчі товари.

Як пише Delo.ua, про це інформує Spiegel.

Збільшення витрат

Для однієї вантажівки з місячним пробігом 10 000 кілометрів та середньою витратою палива 30 літрів на 100 кілометрів це означає додаткові витрати у розмірі близько 1200 євро на місяць. Для автопарку з 50 транспортних засобів річні витрати зростають на понад 700 000 євро.

"Очевидно, що це рано чи пізно може вплинути на споживчі ціни", – наголосив Дірк Енгельхардт, голова Німецької федеральної асоціації автомобільних перевезень та логістики.

Вимоги перевізників

Транспортна галузь закликає уряд до впровадження швидких заходів для підтримки ліквідності компаній. Серед основних вимог:

встановлення верхньої межі цін на дизельне паливо;

повернення податку на викиди CO ₂ на дизель;

на дизель; призупинення сплати CO ₂ -компонента у зборах за проїзд вантажівок.

Багато компаній використовують механізми коригування цін, проте вони діють із затримкою.

"З іншого боку, багато малих транспортних компаній навіть не мають таких механізмів хеджування – витрати безпосередньо вражають їх", – зазначив Енгельхардт.

Ризики для громадського транспорту

Асоціація німецьких транспортних компаній (VDV) попереджає про можливе скорочення обсягів послуг громадського транспорту. Керуючий директор VDV Александер Меллер зазначає, що підприємства вже перебувають у складній економічній ситуації.

"Галузь більше не може самостійно нести це додаткове навантаження. Лише за політичної підтримки послуги громадського транспорту та ціни на квитки можуть залишатися стабільними ", – зазначив він.

В Асоціації автобусних компаній Баден-Вюртемберга (WBO) наголошують на загрозі закриття маршрутів у сільській місцевості. Це може ускладнити щоденний доїзд до шкіл та місць роботи для жителів регіонів.

"Особливо невеликі компанії, ймовірно, закриються", – наголосив керуючий директор WBO Івонн Хюнебург.

Фінансування галузі

Підприємства громадського транспорту отримують підтримку через так звані фонди регіоналізації. Наразі федеральний уряд надає регіонам близько 12 мільярдів євро щорічно з автоматичним збільшенням суми на 3%. Проте представники галузі вимагають перегляду цих обсягів у бік збільшення через стабільно високі витрати на енергоносії. Наразі тривають дебати щодо збільшення фінансування.

Раніше повідомлялося, що у Німеччині посилюють регулювання паливного ринку: автозаправним станціям дозволять підвищувати ціни на пальне не більше одного разу на добу, тоді як знижувати їх можна буде у будь-який момент.