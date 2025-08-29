Разгоняется за 3,5 секунды: Tesla представила новую Model Y Performance для Европы

Tesla представила обновленную версию своей популярной Model Y – Model Y Performance. Ее уже можно заказать в Европе.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится на странице бренда в соцсети X.

Внешний вид Model Y Performance отличается среди конкурентов благодаря спортивному обвесу и эксклюзивным 21-дюймовым дискам Arachnid 2.0. Модель получила обновленные воздухозаборники спереди, карбоновый спойлер сзади, более четкий диффузор и дополнительные вентиляционные отверстия на заднем бампере.

Интерьер и характеристики

В салоне новой Model Y Performance установлен 16-дюймовый информационно-развлекательный дисплей (против стандартного 15,4-дюймового) и карбоновые отделочные элементы на приборной панели. Главной особенностью стали новые спортивные сиденья со встроенными подголовниками, обладающие функцией подогрева, вентиляции и электрорегулировки.

Автомобиль оснащен двумя электродвигателями, обеспечивающими полный привод. Хотя Tesla пока не предоставила официальные данные о мощности, по информации европейских СМИ, модель для Европы имеет 460 л.с. (343 кВт). Ожидается, что версия для США может генерировать до 510 л. (380 кВт), что соответствует Model 3 Performance.

Динамика и запас хода

Согласно официальному сайту, самая мощная версия кроссовера разгоняется от 0 до 100 км/ч за 3,5 секунды, что на 0,4 секунды медленнее соответствующего седана.

Что касается управляемости, Model Y Performance оснащена электронно управляемыми амортизаторами, как и Model 3 Performance, но со специальными настройками для кроссовера. Также добавлены новые режимы вождения.

Благодаря новой адаптивной подвеске и аккумуляторным элементам высокой плотности Tesla смогла сохранить запас хода в 580 км (по циклу WLTP), что всего на 6 км меньше, чем в версии Long Range. При использовании скоростной зарядной станции электромобиль может пополнить запас хода на 243 км всего за 15 минут .

Доступность и цена

Tesla Model Y Performance уже доступна для заказа в Европе, Великобритании и Ближнем Востоке, а первые поставки ожидаются в сентябре 2025 года.

В Германии ее стоимость составляет 61 990 евро, что на 9000 евро дороже, чем в версии Long Range. Информация о ценах для США не опубликована, но ожидается вскоре.

Напомним, продажи новых автомобилей Tesla в Великобритании в прошлом месяце упали почти на 60% до 987 единиц по сравнению с 2462 единицами годом ранее. В Германии продажи электрокаров Илона Маска снизились до 1110 единиц, что на 55,1% меньше, чем за тот же период 2024 года.