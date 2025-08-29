Розганяється за 3,5 секунди: Tesla представила нову Model Y Performance для Європи

Tesla представила оновлену версію своєї популярної Model Y — Model Y Performance. Її вже можна замовити в Європі.

Як пише Delo.ua, про це йдеться на сторінці бренду у соцмережі X.

Зовнішній вигляд Model Y Performance вирізняється серед конкурентів завдяки спортивному обвісу та ексклюзивним 21-дюймовим дискам Arachnid 2.0. Модель отримала оновлені повітрозабірники спереду, карбоновий спойлер ззаду, чіткіший дифузор і додаткові вентиляційні отвори на задньому бампері.

Інтер'єр та характеристики

В салоні нової Model Y Performance встановлено 16-дюймовий інформаційно-розважальний дисплей (проти стандартного 15,4-дюймового) та карбонові елементи оздоблення на приладовій панелі. Головною особливістю стали нові спортивні сидіння з вбудованими підголівниками, що мають функції підігріву, вентиляції та електрорегулювання.

Автомобіль оснащений двома електродвигунами, що забезпечують повний привід. Хоча Tesla поки не надала офіційних даних про потужність, за інформацією європейських ЗМІ, модель для Європи має 460 к.с. (343 кВт). Очікується, що версія для США може генерувати до 510 к.с. (380 кВт), що відповідає Model 3 Performance.

Динаміка та запас ходу

Згідно з офіційним сайтом, найпотужніша версія кросовера розганяється від 0 до 100 км/год за 3,5 секунди, що на 0,4 секунди повільніше за відповідний седан.

Що стосується керованості, Model Y Performance оснащена електронно керованими амортизаторами, як і Model 3 Performance, але зі спеціальними налаштуваннями для кросовера. Також додані нові режими водіння.

Завдяки новій адаптивній підвісці та акумуляторним елементам високої щільності, Tesla змогла зберегти запас ходу в 580 км (за циклом WLTP), що лише на 6 км менше, ніж у версії Long Range. При використанні швидкісної зарядної станції електромобіль може поповнити запас ходу на 243 км всього за 15 хвилин.

Доступність та ціна

Tesla Model Y Performance вже доступна для замовлення в Європі, Великобританії та на Близькому Сході, а перші поставки очікуються у вересні 2025 року.

У Німеччині її ціна становить 61 990 євро, що на 9000 євро дорожче, ніж у версії Long Range. Інформація про ціни для США ще не опублікована, але очікується незабаром.

Нагадаємо, продажі нових автомобілів Tesla у Великій Британії минулого місяця впали майже на 60% до 987 одиниць порівняно з 2462 одиницями роком раніше. У Німеччині продажі електрокарів Ілона Маска знизилися до 1110 одиниць, що на 55,1% менше, ніж за той же період 2024 року.