Разобраться со всеми чатами в один клик: в мессенджере Viber появился результат непрочитанного

В мессенджере Viber запустили новую функцию – итог непрочитанного. Этот инструмент на базе ChatGPT помогает узнать главное из чатов в несколько кликов.

Об этом пишет Dilo со ссылкой на пресс-службу Rakuten Viber.

Как работает новая функция

По данным Viber, около трети пользователей ежедневно имеет 20 и более непрочитанных сообщений. Новая функция сокращает время их просмотра до нескольких секунд.

Результат непрочитанного помогает получить краткое содержание всех чатов, до которых не дошли руки. Вместо того чтобы листать переписки, пользователь получает краткое изложение пропущенного от ChatGPT.

После прочтения сжатого содержимого в один экран можно пометить чат как прочитанный, оставить его на затем или присоединиться к обсуждению.

Безопасность данных остается приоритетом: ChatGPT анализирует непрочитанные сообщения и имена участников, необходимые для создания дайджеста. Остальное содержимое чата остается недоступным, поэтому пользователи могут читать итоги без риска для приватности.

Функция уже доступна для пользователей мобильного приложения Viber по всему миру.

Напомним, ранее мессенджер Viber внедряет инструменты OpenAI. Украинские пользователи iOS и Android получили бесплатный доступ к функциям ChatGPT для редактирования фотографий, перевода и создания итогов переписки непосредственно в приложении.