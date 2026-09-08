Розібратися з усіма чатами в один клік: у месенджері Viber з’явився підсумок непрочитаного

У месенджері Viber запустили нову функцію — підсумок непрочитаного. Цей інструмент на базі ChatGPT допомагає дізнатися головне з чатів у кілька кліків.

Про це пише Dilo з посиланням на пресслужбу Rakuten Viber.

Як працює нова функція

За даними Viber, майже третина користувачів щодня має 20 і більше непрочитаних повідомлень. Нова функція скорочує час їх перегляду до кількох секунд.

Підсумок непрочитаного допомагає отримати стислий зміст усіх чатів, до яких не дійшли руки. Замість того, щоб гортати переписки, користувач отримує стислий виклад пропущеного від ChatGPT.

Після прочитання стислого вмісту в один екран можна позначити чат як прочитаний, залишити його на потім або долучитися до обговорення.

Безпека даних залишається пріоритетом: ChatGPT аналізує лише непрочитані повідомлення та імена учасників, необхідні для створення дайджесту. Решта вмісту чату залишається недоступною, тож користувачі можуть читати підсумки без ризику для приватності.

Функція вже доступна для користувачів мобільного застосунку Viber по всьому світу.

Нагадаємо, раніше месенджер Viber впроваджує інструменти OpenAI. Українські користувачі iOS та Android отримали безплатний доступ до функцій ChatGPT для редагування фото, перекладу та створення підсумків листування безпосередньо у додатку.