Разработчик ChatGPT привлек $110 млрд инвестиций: оценка компании взлетела до $840 млрд

Компания OpenAI официально объявила о привлечении 110 миллиардов долларов в рамках нового раунда финансирования. Крупнейшим инвестором стала корпорация Amazon, вложившая 50 миллиардов долларов, что является рекордной суммой для гиганта электронной коммерции.

об этом информирует Bloomberg.

В раунд также присоединились SoftBank и Nvidia, инвестировав по 30 миллиардов долларов каждая.

По результатам сделки, рыночная стоимость разработчика ChatGPT без учета привлеченных средств составила 730 миллиардов долларов, а после внесения капитала капитализация компании выросла до 840 миллиардов долларов.

Стратегическое партнерство с Amazon

В рамках договоренностей OpenAI будет использовать специализированные чипы Amazon под названием Trainium для обучения своих моделей. Кроме того, компании будут совместно работать над созданием индивидуальных ШИ-решений для инженерных команд Amazon.

Соглашение также предусматривает, что OpenAI потратит 100 миллиардов долларов на облачные сервисы Amazon Web Services в течение следующих восьми лет.

Сэм Альтман отметил, что это сотрудничество открывает новые рыночные возможности, в то время как руководство Microsoft подчеркнуло, что появление новых партнеров не изменяет условий их текущего сотрудничества с OpenAI.

Конкуренция на рынке

Масштабные инвестиции отражают растущие потребности отрасли в огромных вычислительных мощностях и специалистах.

Основной конкурент OpenAI, стартап Anthropic, в этом месяце также привлек 30 миллиардов долларов от Nvidia и Microsoft, что оценило компанию в 380 миллиардов.

Такие финансовые циклы позволяют стартапам обеспечивать затраты на чипы и центры обработки данных. В то же время эксперты указывают на риски подобных сделок: огромные затраты на инфраструктуру могут привести к финансовым потерям, если реальный спрос на искусственный интеллект окажется ниже текущих ожиданий рынка.

