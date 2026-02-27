Розробник ChatGPT залучив $110 млрд інвестицій: оцінка компанії злетіла до $840 млрд

Компанія OpenAI офіційно оголосила про залучення 110 мільярдів доларів у межах нового раунду фінансування. Найбільшим інвестором стала корпорація Amazon, яка вклала 50 мільярдів доларів, що є рекордною сумою для гіганта електронної комерції.

Як пише Delo.ua, про це інформує Bloomberg.

До раунду також долучилися SoftBank та Nvidia, інвестувавши по 30 мільярдів доларів кожна.

За результатами угоди ринкова вартість розробника ChatGPT без урахування залучених коштів склала 730 мільярдів доларів, а після внесення капіталу капіталізація компанії зросла до 840 мільярдів доларів.

Стратегічне партнерство з Amazon

У межах домовленостей OpenAI використовуватиме спеціалізовані чіпи Amazon під назвою Trainium для навчання своїх моделей. Крім того, компанії спільно працюватимуть над створенням індивідуальних ШІ-рішень для інженерних команд Amazon.

Угода також передбачає, що OpenAI витратить 100 мільярдів доларів на хмарні сервіси Amazon Web Services протягом наступних восьми років.

Сем Альтман зазначив, що ця співпраця відкриває нові ринкові можливості, тоді як керівництво Microsoft підкреслило, що поява нових партнерів не змінює умов їхньої поточної співпраці з OpenAI.

Конкуренція на ринку

Масштабні інвестиції відображають зростаючі потреби галузі у величезних обчислювальних потужностях та фахівцях.

Основний конкурент OpenAI, стартап Anthropic, цього місяця також залучив 30 мільярдів доларів від Nvidia та Microsoft, що оцінило компанію у 380 мільярдів.

Такі фінансові цикли дозволяють стартапам забезпечувати витрати на чіпи та центри обробки даних. Водночас експерти вказують на ризики подібних угод: величезні витрати на інфраструктуру можуть призвести до фінансових втрат, якщо реальний попит на штучний інтелект виявиться нижчим за поточні очікування ринку.

