Разрушены более 500 объектов инфраструктуры: Одесский порт ищет инвесторов для восстановления

С начала полномасштабной агрессии России против Украины повреждено или уничтожено более 500 объектов портовой инфраструктуры, 116 гражданских судов, пострадали 157 гражданских лиц. Непосредственно на территории Одесского морского порта зафиксированы повреждения 161 объекта.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Администрации морских портов Украины.

"Несмотря на все вызовы, украинские морские порты остаются неотъемлемой частью экономической устойчивости государства. Их безопасность — это вопрос не только логистики, но и выживания экспортной модели Украины", — подчеркнул руководитель Одесского филиала ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) Дмитрий Назаренко во время Международной морской и военной выставки. (Польша).

По его словам, несмотря на масштабные разрушения, украинские порты остаются важнейшим элементом экономической устойчивости государства.

Отдельно он отметил роль Украинского морского коридора, который с августа 2023 года обеспечил перевалку более 146,5 млн. тонн грузов и обработку 5596 судов, в том числе Одесским портом - 1528 судов.

Руководство Одесского филиала АМПУ также представило инфраструктурные проекты восстановления порта и пригласило международных инвесторов к участию в восстановлении отрасли.

Напомним, в ночь на 20 августа Россия снова массированно атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. В результате попаданий   вспыхнул масштабный пожар на объекте топливно-энергетической инфраструктуры, повреждена припортовая инфраструктура.

Автор:
Татьяна Гойденко