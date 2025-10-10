Зруйновано понад 500 об’єктів інфраструктури: Одеський порт шукає інвесторів для відновлення

З початку повномасштабної агресії Росії проти України пошкоджено або знищено понад 500 об’єктів портової інфраструктури, 116 цивільних суден, постраждали 157 цивільних осіб. Безпосередньо на території Одеського морського порту зафіксовано пошкодження 161 об’єкта.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Адміністрації морських портів України.

"Попри всі виклики, українські морські порти залишаються невід’ємною частиною економічної стійкості держави. Їх безпека — це питання не лише логістики, а й виживання експортної моделі України", — наголосив керівник Одеської філії ДП "Адміністрація морських портів України" (АМПУ) Дмитро Назаренко під час Міжнародної морської та військової виставки Baltexpo 2025, що проходить у місті Гданськ (Польща).

За його словами, попри масштабні руйнування, українські порти залишаються важливим елементом економічної стійкості держави.

Окремо він відзначив роль Українського морського коридору, який з серпня 2023 року забезпечив перевалку понад 146,5 млн тонн вантажів і обробку 5596 суден, зокрема Одеським портом — 1528 суден.

Керівництво Одеської філії АМПУ також представило інфраструктурні проєкти відновлення порту та запросило міжнародних інвесторів до участі у відбудові галузі.

Нагадаємо, у ніч на 20 серпня Росія знову масовано атакувала Одеську область ударними безпілотниками. Внаслідок влучань спалахнула масштабна пожежа на обʼєкті паливно-енергетичної інфраструктури, пошкоджено припортову інфраструктуру.