Развитие генерации на 1,2 ГВт: банки выдали "энергетических" кредитов более чем на 32 млрд грн

электросети, работник
Банки профинансировали развитие генерации мощностью свыше 1,2 ГВт / Shutterstock

Украинские банки, выполняя меморандум о финансировании восстановления энергетической инфраструктуры после массированных атак РФ, профинансировали развитие нового поколения общей мощностью более 1,24 ГВт. За почти полтора года банки выдали "энергетических" кредитов на 32,2 млрд грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.

За период с 1 июня 2024 по 1 ноября 2025 банковские сословия обеспечили финансирование энергетических проектов бизнеса по хранению энергии и генерации тепла на 434 МВт.

Согласно опросу банков, львиная доля финансирования (30,2 млрд грн) в 21 области страны пришлась более чем на 2 тысячи кредитов для бизнеса. Население получило более 12 тысяч кредитов на 2 млрд грн.

Общий (валовой) портфель "энергетических" кредитов с учетом их погашения по состоянию на 01 ноября 2025 достиг:

  • юридическим лицам - 20,0 млрд грн;
  • физическим лицам – 1,6 млрд грн.

В НБУ отметили, что энергетическая отрасль признана одной из приоритетных в соответствии со Стратегией по развитию кредитования. Для стимулирования финансирования нацрегулятор предпринял ряд шагов, в частности пересмотрел требования к оценке кредитных рисков и повысил коэффициенты учета стоимости энергетического оборудования во время его принятия банками в залог.

Напомним, в октябре банки обеспечили финансирование бизнес-проектов по развитию генерации мощностью 1,14 ГВт.

Кроме того, в сентябре банки профинансировали более 1 ГВт возобновления генерации в энергетике.

Автор:
Татьяна Ковальчук