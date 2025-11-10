Розбудова генерації на 1,2 ГВт: банки видали "енергетичних" кредитів на понад 32 млрд грн

Українські банки, виконуючи меморандум про фінансування відновлення енергетичної інфраструктури після масованих атак РФ, профінансували розбудову нової генерації загальною потужністю понад 1,24 ГВт. За майже півтора року банки видали “енергетичних” кредитів на 32,2 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Національного банку України.

За період з 1 червня 2024 року по 1 листопада 2025 року банківські станови забезпечили фінансування енергетичних проєктів бізнесу зі зберігання енергії та генерації тепла на 434 МВт.

Згідно з опитуванням банків, левова частка фінансування (30,2 млрд грн) в 21 області країни припала на понад 2 тисячі кредитів для бізнесу. Населення отримало понад 12 тисяч кредитів на 2,0 млрд грн.

Загальний (валовий) портфель "енергетичних" кредитів з урахуванням їх погашення станом на 01 листопада 2025 року досяг:

юридичним особам — 20,0 млрд грн;

фізичним особам — 1,6 млрд грн.

В НБУ зазначили, що енергетична галузь визнана однією з пріоритетних відповідно до Стратегії з розвитку кредитування. Для стимулювання фінансування нацрегулятор впровадив низку кроків, зокрема, переглянув вимоги до оцінки кредитних ризиків та підвищив коефіцієнти врахування вартості енергетичного обладнання під час його прийняття банками в заставу.

Нагадаємо, у жовтні банки забезпечили фінансування бізнес-проєктів із розбудови генерації потужністю 1,14 ГВт.

Крім того, у вересні банки профінансували понад 1 ГВт відновлення генерації в енергетиці.