Реформа мелиорации земель: какие изменения ждут Одесскую и Житомирскую области

Одесская и Житомирская области выбрали пилотными регионами для реализации нового этапа реформы гидротехнической мелиорации. В Одесской области планируют создать оператора мелиоративных систем в сфере орошения, а в Житомирской области - в сфере осушения.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

О реформах водного хозяйства

Одесская и Житомирская области станут первыми регионами, где опробуют новую модель управления мелиоративной инфраструктурой в рамках реформы гидротехнической мелиорации. В этих областях планируется создать пилотных операторов мелиоративных систем, которые будут отвечать за управление объектами орошения и осушения.

В частности, оператор в сфере орошения будет работать на базе Белгород-Днестровского межрайонного управления водного хозяйства в Одесской области. В Житомирской области аналогичную структуру в сфере осушения создадут на базе Житомирского филиала государственного учреждения "Украинские гидромелиоративные системы".

Выбор этих регионов обусловлен их климатическими особенностями, а также потенциалом для ведения хозяйственной деятельности на принципах самоокупаемости.

В Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства отмечают, что создание операторов мелиоративных систем открывает новый этап реформы. Ее целью является переход к современной модели управления, при которой государство и водопользователи будут совместно отвечать за развитие и содержание мелиоративной инфраструктуры.

По словам замминистра Тараса Высоцкого, речь идет об отказе от подхода, когда государство самостоятельно удерживает мелиоративные системы. Предусматривается модель партнерства, которая должна способствовать привлечению инвестиций в модернизацию инфраструктуры и созданию условий для устойчивого развития орошения и осушения земель. Особенно актуально это в условиях изменения климата и необходимости адаптации аграрного сектора к новым вызовам.

Создание операторов мелиоративных систем предусмотрено Законом Украины №4795-IX об усовершенствовании управления объектами инженерной инфраструктуры мелиоративных систем государственной собственности. Документ вступает в силу 21 июня 2026 года.

Замминистра Ирина Овчаренко отметила, что новая модель позволит повысить эффективность управления государственной мелиоративной инфраструктурой, обеспечить прозрачные механизмы ее эксплуатации и улучшить взаимодействие между всеми водопользователями.

Вопросы создания пилотных операторов и их взаимодействия с организациями водопользователей обсудили во время круглого стола в Комитете Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики. Участники мероприятия подчеркнули, что организации водопользователей уже стали важным инструментом совместного управления инфраструктурой на принципах ответственного партнерства.

Ожидается, что запуск пилотных операторов станет важным шагом в продолжении реформы гидротехнической мелиорации и будет способствовать внедрению современных европейских подходов к управлению водными ресурсами и развитию аграрного сектора.

Напомним, в феврале Верховная Рада Украины приняла закон об усовершенствовании системы управления объектами инженерной инфраструктуры мелиоративных систем государственной собственности.