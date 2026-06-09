Реформа меліорації земель: які зміни чекають на Одещину та Житомирщину

Одеську та Житомирську області обрали пілотними регіонами для реалізації нового етапу реформи гідротехнічної меліорації. На Одещині планують створити оператора меліоративних систем у сфері зрошення, а на Житомирщині - у сфері осушення.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Про реформи водного господарства

Одеська та Житомирська області стануть першими регіонами, де випробують нову модель управління меліоративною інфраструктурою в межах реформи гідротехнічної меліорації. У цих областях планують створити пілотних операторів меліоративних систем, які відповідатимуть за управління об’єктами зрошення та осушення.

Зокрема, оператор у сфері зрошення працюватиме на базі Білгород-Дністровського міжрайонного управління водного господарства на Одещині. На Житомирщині аналогічну структуру у сфері осушення створять на базі Житомирської філії державної установи "Українські гідромеліоративні системи".

Вибір саме цих регіонів зумовлений їхніми кліматичними особливостями, а також потенціалом для ведення господарської діяльності на принципах самоокупності.

У Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства наголошують, що створення операторів меліоративних систем відкриває новий етап реформи. Її метою є перехід до сучасної моделі управління, за якої держава та водокористувачі спільно відповідатимуть за розвиток і утримання меліоративної інфраструктури.

За словами заступника міністра Тараса Висоцького, йдеться про відмову від підходу, коли держава самостійно утримує меліоративні системи. Натомість передбачається модель партнерства, яка має сприяти залученню інвестицій у модернізацію інфраструктури та створенню умов для сталого розвитку зрошення й осушення земель. Особливо актуальним це є в умовах зміни клімату та необхідності адаптації аграрного сектору до нових викликів.

Створення операторів меліоративних систем передбачене Законом України №4795-IX щодо вдосконалення управління об’єктами інженерної інфраструктури меліоративних систем державної власності. Документ набирає чинності 21 червня 2026 року.

Заступниця міністра Ірина Овчаренко зазначила, що нова модель дозволить підвищити ефективність управління державною меліоративною інфраструктурою, забезпечити прозорі механізми її експлуатації та покращити взаємодію між усіма водокористувачами.

Питання створення пілотних операторів та їхньої взаємодії з організаціями водокористувачів обговорили під час круглого столу в Комітеті Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики. Учасники заходу наголосили, що організації водокористувачів уже стали важливим інструментом спільного управління інфраструктурою на принципах відповідального партнерства.

Очікується, що запуск пілотних операторів стане важливим кроком у продовженні реформи гідротехнічної меліорації та сприятиме впровадженню сучасних європейських підходів до управління водними ресурсами й розвитку аграрного сектору.

Нагадаємо, у лютому Верховна Рада України ухвалила закон щодо вдосконалення системи управління об’єктами інженерної інфраструктури меліоративних систем державної власності.