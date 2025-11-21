Какие регионы-лидеры по регистрациям электромобилей и их бестселлеры

В октябре украинцы зарегистрировали около 10,5 тыс. электромобилей. Самым активным рынок был во Львовской области, где поставили на учет 1635 автомобилей, из которых 92% – подержаны.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

Вторую позицию занял Киев с 1252 регистрациями, где доля бывших в употреблении составляет 52%, а третью – Киевская область с 850 электрокарами и 65% импортированного секонд-хенда.

Днепропетровщина показала 847 регистраций (71% подержанных), а Одесская область – 573 (70% подержанных).

Среди новых электромобилей рынки Киева, Киевской и Днепропетровской области возглавил Volkswagen ID.Unyx. Во Львовской и Одесской областях покупатели чаще выбирали BYD Song Plus.

В сегменте подержанных электромобилей, завезенных из-за границы, самой популярной моделью в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях стала Tesla Model Y. На Львовщине и Одесской области лидером октября стала Tesla Model 3.

За девять месяцев 2025 года украинский автопарк пополнился почти 56 тысячами электромобилей (BEV).