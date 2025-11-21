Які регіони-лідери з реєстрацій електромобілів та їхні бестселери

У жовтні українці зареєстрували майже 10,5 тис. електромобілів. Найактивнішим ринок був у Львівській області, де поставили на облік 1635 авто, з яких 92% – вживані.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Другу позицію посів Київ із 1252 реєстраціями, де частка вживаних складає 52%, а третю – Київська область з 850 електрокарами та 65% імпортованого секонд-хенду.

Дніпропетровщина показала 847 реєстрацій (71% вживаних), а Одеська область – 573 (70% вживаних).

Серед нових електромобілів ринки Києва, Київщини та Дніпропетровської області очолив Volkswagen ID.Unyx. Натомість у Львівській та Одеській областях покупці частіше обирали BYD Song Plus.

У сегменті вживаних електромобілів, завезених із-за кордону, найпопулярнішою моделлю у Києві, Київській та Дніпропетровській областях стала Tesla Model Y. На Львівщині та в Одеській області лідером жовтня стала Tesla Model 3.

Додамо, за дев’ять місяців 2025 року український автопарк поповнився майже 56 тисячами електромобілів (BEV).