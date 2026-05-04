Регионы получат новые условия софинансирования перед зимой: какое решение правительства

В Украине ускоряют реализацию планов устойчивости в регионах и общинах. Правительство обновило механизм софинансирования проектов по защите критической инфраструктуры в преддверии отопительного сезона.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Как будут защищать критическую инфраструктуру зимой

Правительство уточнило механизм софинансирования мер по защите критической инфраструктуры.

Для прифронтовых и наиболее нагруженных областей убавляем его:

до 10% – для Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей;

до 15% – для Днепропетровской области.

Учтены предложения областных военных администраций и реальные возможности общин, направляющих ресурсы на оборону, безопасность и обеспечение базовых потребностей населения. Определено, что софинансирование местных бюджетов применяется исключительно к объектам коммунальной собственности.

Кроме того, правительство предоставило органам местного самоуправления возможность направлять средства резервного фонда на безвозвратной основе для поддержки местного бизнеса, вовлеченного в выполнение Планов устойчивости.

Это решение позволит общинам быстрее переходить от этапа планирования к практической реализации проектов, в частности, в сферах энергетики, теплоснабжения и водоснабжения.

Общая стоимость планов устойчивости составляет 278 млрд грн. Государство уже направило 22,8 млрд грн на первоочередные меры по защите критической инфраструктуры. Правительство ожидает от регионов сохранения высоких темпов подготовки к следующему отопительному сезону и своевременному выполнению запланированных работ. Главная задача остается неизменной – обеспечить стабильную работу критической инфраструктуры в условиях постоянных угроз.

Напомним, в Украине идет плановая ремонтная кампания на атомных электростанциях, однако возвращения к графикам отключения электроэнергии летом не прогнозируют. Но все зависит от погоды и вражеских атак на украинскую энергосистему.