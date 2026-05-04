Регіони отримають нові умови співфінансування перед зимою: яке рішення уряду

В Україні пришвидшують реалізацію Планів стійкості в регіонах і громадах. Уряд оновив механізм співфінансування проєктів із захисту критичної інфраструктури напередодні опалювального сезону.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Як захищатимуть критичну інфраструктуру взимку

Уряд уточнив механізм співфінансування заходів із захисту критичної інфраструктури.

Для прифронтових і найбільш навантажених областей зменшуємо його:

до 10% - для Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей;

до 15% - для Дніпропетровської області.

Враховано пропозиції обласних військових адміністрацій та реальні можливості громад, які спрямовують ресурси на оборону, безпеку та забезпечення базових потреб населення. Визначено, що співфінансування з місцевих бюджетів застосовується виключно до об’єктів комунальної власності.

Крім того, уряд надав органам місцевого самоврядування можливість спрямовувати кошти резервного фонду на безповоротній основі для підтримки місцевого бізнесу, залученого до виконання Планів стійкості.

Це рішення дозволить громадам швидше переходити від етапу планування до практичної реалізації проєктів, зокрема у сферах енергетики, теплопостачання та водопостачання.

Загальна вартість Планів стійкості становить 278 млрд грн. Держава вже спрямувала 22,8 млрд грн на першочергові заходи із захисту критичної інфраструктури. Уряд очікує від регіонів збереження високих темпів підготовки до наступного опалювального сезону та своєчасного виконання запланованих робіт. Головне завдання залишається незмінним - забезпечити стабільну роботу критичної інфраструктури в умовах постійних загроз.

Нагадаємо, в Україні триває планова ремонтна кампанія на атомних електростанціях, однак повернення до графіків відключення електроенергії влітку не прогнозують. Але все залежатиме від погоди і ворожих атак на українську енергосистему.