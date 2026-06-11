Регулятор изменил правила рынка после рекомендаций АМКУ

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила изменения к Правилам рынка электроэнергии, учитывающим рекомендации Антимонопольного комитета Украины. Речь идет о порядке возобновления договоров об урегулировании небалансов электрической энергии для участников балансирующих групп.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение АМКУ.

АМКУ предоставил рекомендации регулятору в декабре 2025 года. Комитет указывал на проблему в действующих Правилах рынка: оператор системы передачи в качестве администратора расчетов имел право в одностороннем порядке возобновлять действие договоров об урегулировании небалансов для всех участников балансирующей группы, если сторона, ответственная за баланс, не выполняет требования Правил рынка. В то же время, четкого и исчерпывающего перечня таких оснований в правилах не было.

По оценке АМКУ такая неопределенность могла создавать риски непрозрачного или выборочного применения нормы. В частности, оператор мог возобновить договоры для участников одной балансирующей группы и не возобновить для другой при подобных обстоятельствах. Это могло создавать неблагоприятные или дискриминационные условия для участников рынка электроэнергии.

Комитет рекомендовал НКРЭКУ предусмотреть в Правилах рынка исчерпывающий перечень случаев, когда оператор системы передачи в качестве администратора расчетов обязан в одностороннем порядке возобновлять действие договоров об урегулировании небалансов.

20 марта 2026 года НКРЭКУ сообщила АМКУ об одобрении проекта постановления с соответствующими изменениями. После открытых обсуждений с участниками рынка и согласования с Антимонопольным комитетом 9 июня регулятор принял постановление №882 "Об утверждении Изменений к Правилам рынка".

Утвержденные изменения устанавливают исчерпывающий перечень случаев, когда оператор системы передачи должен возобновлять действие договоров об урегулировании небалансов для соответствующих участников рынка.

Для рынка электроэнергии это важно, поскольку новые правила должны уменьшить пространство для выборочного применения решений в отношении участников балансирующих групп. Для бизнеса это означает более предполагаемые условия работы на балансирующем рынке и более низкие риски дискриминационного подхода при урегулировании небалансов.

Добавим, ЕБА обратилась к главе НКРЭКУ с призывом сохранить действующий подход к финансированию системных ограничений в энергетике. Бизнес отмечает, что изменения правил передиспетчеризации могут перенести расходы на отдельных участников рынка.