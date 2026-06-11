Регулятор змінив правила ринку після рекомендацій АМКУ

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила зміни до Правил ринку електроенергії, які враховують рекомендації Антимонопольного комітету України. Йдеться про порядок поновлення договорів про врегулювання небалансів електричної енергії для учасників балансуючих груп.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення АМКУ.

АМКУ надав рекомендації регулятору в грудні 2025 року. Комітет вказував на проблему в чинних Правилах ринку: оператор системи передачі у ролі адміністратора розрахунків мав право в односторонньому порядку поновлювати дію договорів про врегулювання небалансів для всіх учасників балансуючої групи, якщо сторона, відповідальна за баланс, не виконує вимоги Правил ринку. Водночас чіткого і вичерпного переліку таких підстав у правилах не було.

За оцінкою АМКУ, така невизначеність могла створювати ризики непрозорого або вибіркового застосування норми. Зокрема, оператор міг поновити договори для учасників однієї балансуючої групи і не поновити для іншої за подібних обставин. Це могло створювати несприятливі або дискримінаційні умови для учасників ринку електроенергії.

Комітет рекомендував НКРЕКП передбачити в Правилах ринку вичерпний перелік випадків, коли оператор системи передачі як адміністратор розрахунків зобов’язаний в односторонньому порядку поновлювати дію договорів про врегулювання небалансів.

20 березня 2026 року НКРЕКП повідомила АМКУ про схвалення проєкту постанови з відповідними змінами. Після відкритих обговорень з учасниками ринку та погодження з Антимонопольним комітетом 9 червня регулятор ухвалив постанову № 882 "Про затвердження Змін до Правил ринку".

Затверджені зміни встановлюють вичерпний перелік випадків, у яких оператор системи передачі має поновлювати дію договорів про врегулювання небалансів для відповідних учасників ринку.

Для ринку електроенергії це важливо, оскільки нові правила мають зменшити простір для вибіркового застосування рішень щодо учасників балансуючих груп. Для бізнесу це означає більш передбачувані умови роботи на балансуючому ринку та нижчі ризики дискримінаційного підходу під час врегулювання небалансів.

Додамо, ЄБА звернулася до голови НКРЕКП із закликом зберегти чинний підхід до фінансування системних обмежень в енергетиці. Бізнес наголошує, що зміни правил передиспетчеризації можуть перенести витрати на окремих учасників ринку.