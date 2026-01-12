Рейсы в Холм и Будапешт: "Укрзализныця" сообщила о задержке четырех поездов

Из-за сложных погодных условий и ситуации безопасности сегодня, 12 января, часть рейсов "Укрзализныця" следует с опозданием. Самая сложная ситуация с рейсом Будапешт – Киев. Для пассажиров разработана целая система поддержки, чтобы минимизировать неудобства.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба компании.

Актуальное состояние движения

Сейчас более 2 часов задерживаются 4 поезда. Поезд №749/750 Будапешт — Киев задерживается более 5 часов. Железная дорога делает все возможное, чтобы ускорить поезд и доставить людей в столицу к началу комендантского часа.

"Для 291 пассажиров этого поезда и нашей бригады мы уже передали на борт "Железный перекус" от World Central Kitchen. Тестируем такой формат впервые, и будем благодарны за отзыв", — сообщают в компании.

"Железный перекус" от World Central Kitchen.

Для пассажиров поезда №93 Харьков — Холм, прибывающих в Киев после полуночи, железная дорога традиционно предлагает выбор: бесплатный автобусный трансфер или отдых в комфортных залах ожидания.

Кроме того, поезд №119 следует в Холм с задержкой более 50 минут. Однако пассажирам не стоит переживать за следующие пересадки: польские диспетчеры согласились придержать поезд EC 430 в Берлин/Щецин, чтобы все украинцы успели на свой рейс.

Для облегчения навигации на станции Холм с завтрашнего дня будет работать отдельная координационная команда "Укрзализныци". Сотрудники будут помогать с посадкой и предоставлять оперативную информацию о движении поездов непосредственно на перроне.

Чтобы ваши планы не рушились, "Укрзализныця" рекомендует использовать официальные инструменты информирования: актуальную информацию о опоздании поездов можно найти на uz-vezemo, где сообщения о задержках обновляются чаще обычного.

"Просим внимательно следить за уведомлениями в приложении Укрзализныци и активировать push-сообщения - все новости и изменения по вашему рейсу будут там", - отметили в компании.

Напомним, 9 января ряд поездов в Украине курсировал с задержками из-за аномальных погодных условий. Примерное время отклонений от графика колеблется от 30 минут до 4 часов.