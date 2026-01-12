Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,08

+0,09

EUR

50,14

--0,03

Наличный курс:

USD

43,55

43,41

EUR

50,95

50,74

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Рейсы в Холм и Будапешт: "Укрзализныця" сообщила о задержке четырех поездов

поезд
Из-за непогоды часть рейсов и дальше идет с опозданием. / Укрзалізниця

Из-за сложных погодных условий и ситуации безопасности сегодня, 12 января, часть рейсов "Укрзализныця" следует с опозданием. Самая сложная ситуация с рейсом Будапешт – Киев. Для пассажиров разработана целая система поддержки, чтобы минимизировать неудобства.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба компании.

Актуальное состояние движения

Сейчас более 2 часов задерживаются 4 поезда. Поезд №749/750 Будапешт — Киев задерживается более 5 часов. Железная дорога делает все возможное, чтобы ускорить поезд и доставить людей в столицу к началу комендантского часа.

"Для 291 пассажиров этого поезда и нашей бригады мы уже передали на борт "Железный перекус" от World Central Kitchen. Тестируем такой формат впервые, и будем благодарны за отзыв", — сообщают в компании.

Фото 2 — Рейсы в Холм и Будапешт: "Укрзализныця" сообщила о задержке четырех поездов
"Железный перекус" от World Central Kitchen.

Для пассажиров поезда №93 Харьков — Холм, прибывающих в Киев после полуночи, железная дорога традиционно предлагает выбор: бесплатный автобусный трансфер или отдых в комфортных залах ожидания.

Кроме того, поезд №119 следует в Холм с задержкой более 50 минут. Однако пассажирам не стоит переживать за следующие пересадки: польские диспетчеры согласились придержать поезд EC 430 в Берлин/Щецин, чтобы все украинцы успели на свой рейс.

Для облегчения навигации на станции Холм с завтрашнего дня будет работать отдельная координационная команда "Укрзализныци". Сотрудники будут помогать с посадкой и предоставлять оперативную информацию о движении поездов непосредственно на перроне.

Чтобы ваши планы не рушились, "Укрзализныця" рекомендует использовать официальные инструменты информирования: актуальную информацию о опоздании поездов можно найти на uz-vezemo, где сообщения о задержках обновляются чаще обычного.

"Просим внимательно следить за уведомлениями в приложении Укрзализныци и активировать push-сообщения - все новости и изменения по вашему рейсу будут там", - отметили в компании.

Напомним, 9 января ряд поездов в Украине курсировал с задержками из-за аномальных погодных условий. Примерное время отклонений от графика колеблется от 30 минут до 4 часов.

Автор:
Татьяна Ковальчук