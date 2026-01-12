Рейси до Холму та Будапешту: "Укрзалізниця" повідомила про затримку чотирьох поїздів

Через складні погодні умови та безпекову ситуацію сьогодні, 12 січня, частина рейсів "Укрзалізниця" прямує із запізненням. Найскладніша ситуація з рейсом Будапешт — Київ. Для пасажирів розроблено цілу систему підтримки, щоб мінімізувати незручності.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба компанії.

Актуальний стан руху

Наразі понад 2 години затримуються 4 поїзди. Потяг №749/750 Будапешт — Київ затримується на понад 5 годин. Залізниця робить усе можливе, щоб пришвидшити поїзд і доставити людей до столиці до початку комендантської години.

"Для 291 пасажирів цього поїзда та нашої бригади ми вже передали на борт "Залізний перекус" від World Central Kitchen. Тестуємо такий формат вперше, тож будемо вдячні за відгук", — повідомляють у компанії.

"Залізний перекус" від World Central Kitchen.

Для пасажирів поїзда №93 Харків — Холм, які прибувають до Києва після опівночі, залізниця традиційно пропонує вибір: безкоштовний автобусний трансфер або відпочинок у комфортних залах очікування.

Крім того, поїзд №119 прямує до Холма із затримкою понад 50 хвилин. Проте пасажирам не варто хвилюватися за наступні пересадки: польські диспетчери погодилися притримати поїзд EC 430 до Берліна/Щецина, щоб усі українці встигли на свій рейс.

Для полегшення навігації на станції Холм від завтра працюватиме окрема координаційна команда "Укрзалізниці". Співробітники допомагатимуть із посадкою та надаватимуть оперативну інформацію про рух поїздів безпосередньо на пероні.

Щоб ваші плани не руйнувалися, "Укрзалізниця" рекомендує використовувати офіційні інструменти інформування: актуальну інформацію про запізнення поїздів можна знайти на uz-vezemo, де повідомлення про затримки оновлюються частіше, ніж зазвичай.

"Просимо уважно стежити за сповіщеннями в застосунку Укрзалізниці та активувати push-повідомлення — всі новини та зміни по вашому рейсу будуть там", — зазначили у компанії.

Нагадаємо, 9 січня низка поїздів в Україні курсувала із затримками через аномальні погодні умови. Орієнтовний час відхилень від графіка коливається від 30 хвилин до 4 годин.