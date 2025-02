Рейтинг языков программирования: TypeScript и Python возглавляют список, C# и Java теряют популярность

TypeScript стал самым популярным языком программирования среди украинских IT- специалистов, обойдя JavaScript, который сместился на третье место. На второй позиции – Python. Таковы результаты ежегодного опроса DOU, собравшего 7459 ответов от украинских IT-специалистов.

Об этом пишет Dou.ua

TypeScript опередил JavaScript, впервые за многие годы потерявший лидерство. Доля Python продолжает расти, а C# и Java постепенно теряют позиции. Четвертое место занял C#, опередив Java. Доля PHP остается стабильной.

Среди Software Engineers Python занимает шестую позицию; QA-специалисты наиболее используют Java, за ней следуют Python и TypeScript;. 75% DevOps-инженеров работают с Python, также используются Go и Groovy; В области Data Science & AI/ML доминирует Python; Аналитики в основном используют языки баз данных и Python.

В последние шесть лет TypeScript и Python демонстрируют стабильный рост, тогда как C# и Java теряют позиции. Это может быть связано с популярностью PaaS-платформ (например, Amazon Lambda или Cloudflare Workers), ориентированных на TypeScript/JavaScript.

Популярность Go и Dart несколько выросла, хотя и в рамках статистической погрешности. Доля C увеличилась из-за роста использования в Embedded-системах. Интересна динамика 1C: после спада в 2022 году она снова растет.

Распределение по сферам разработки

40% программной инженерии приходится на Back-end, 23% – на Front-end, 21% – на Full Stack, 10% – на Mobile и только 2% – на Embedded. С годами это соотношение почти не изменилось.

В Front-end постепенно TypeScript вытесняет JavaScript. В Back-end Java остается основным языком, им пользуются 27% разработчиков, далее следуют C# (17%) и PHP (16%).

Популярность Go, TypeScript, Kotlin и Scala растет. В Full Stack заметен рост TypeScript, в то время как доля C# постепенно уменьшается. В Embedded доминируют C и C++, но Python набирает популярность, вероятно, благодаря использованию в Raspberry Pi.

В кроссплатформенной мобильной разработке Kotlin начинает набирать обороты. На Android уменьшается роль Kotlin, а доля скриптовых языков растет. На iOS снижается доля Swift.

Личные предпочтения разработчиков

TypeScript, Python и JavaScript – три самых популярных языка, которые IT-специалисты выбирают для следующих проектов. Среди Software Engineers на втором месте после TypeScript – C#. Python доминирует в Data Science, тогда как у DevOps самым желанным языком для нового проекта является Go.

Около 10% респондентов занимаются open source проектами. В 2024 году около 9,5% IT-специалистов комитетили в открытые репозитории, и здесь появилась Solidity.

Личные предпочтения разработчиков

TypeScript, Python и JavaScript – три самых популярных языка, которые IT-специалисты выбирают для следующих проектов. Среди Software Engineers на втором месте после TypeScript – C#. Python доминирует в Data Science, тогда как у DevOps самым желанным языком для нового проекта является Go.

Около 10% респондентов занимаются open source проектами. В 2024 году около 9,5% IT-специалистов комитетили в открытые репозитории, и здесь появилась Solidity.

Изучение новых языков

30% респондентов планируют учить новый язык в 2025 году. Лидеры среди желаемых языков Python – 22%, Go – 22%, Rust – 11%.

Доля TypeScript и JavaScript как языков для изучения уменьшилась, возможно, из-за того, что они чаще становятся первыми языками. Go и Rust интересуют почти всех IT-специалистов, а Python – самый популярный новый язык среди аналитиков и QA.

Большинство изучающих новый язык будут делать это самостоятельно (77%). 17% планируют обращаться к преподавателям.

Первый язык программирования

Pascal остается самым распространенным первом языком программирования. Однако среди новичков (до года опыта) Python вышел во главу угла (19%), опередив JavaScript (18%).

Инструменты разработки

Самые распространенные IDE:

Visual Studio Code – для TypeScript;

JetBrains – для большинства языков;

Visual Studio – для C++;

XCode – для Swift.

Что касается новичков с опытом работы до одного года, то во главу угла вышла Python: 19% начинающих выбрали ее как первый язык для изучения. Похоже, что в системе образования возникает понимание, что JavaScript не является лучшим выбором для первого языка. Но все-таки этот язык не отстает по популярности (18%). За ней – С++ (15%), Java (12%).

Среди украинских IT-менеджеров самые высокие зарплаты предлагает компания Engineering Managers, где медиана дохода составляет $6000. Однако в течение года наблюдается тенденция понижения: за последние полгода зарплата упала на $100, а за год – на $500.