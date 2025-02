Рейтинг мов програмування: TypeScript і Python очолюють список, C# і Java втрачають популярність

TypeScript став найпопулярнішою мовою програмування серед українських IT-спеціалістів, обійшовши JavaScript, який змістився на третє місце. На другій позиції – Python. Такі результати щорічного опитування DOU, яке зібрало 7459 відповідей від українських IT-фахівців.

Про це пише Dou.ua

TypeScript випередив JavaScript, який вперше за багато років втратив лідерство. Частка Python продовжує зростати, а C# і Java поступово втрачають позиції. Четверте місце зайняв C#, випередивши Java. Частка PHP залишається стабільною.

Серед Software Engineers Python займає шосту позицію;. QA-фахівці найбільше використовують Java, за нею йдуть Python і TypeScript;. 75% DevOps-інженерів працюють із Python, також використовуються Go і Groovy;. У сфері Data Science & AI/ML домінує Python;. Аналітики переважно використовують мови баз даних і Python.

Протягом останніх шести років TypeScript і Python демонструють стабільне зростання, тоді як C# і Java втрачають позиції. Це може бути пов’язано з популярністю PaaS-платформ (наприклад, Amazon Lambda або Cloudflare Workers), які орієнтовані на TypeScript/JavaScript.

Популярність Go та Dart дещо зросла, хоча й у межах статистичної похибки. Частка C збільшилася через зростання використання в Embedded-системах. Цікавою є динаміка 1C: після спаду у 2022 році вона знову зростає.

Розподіл за сферами розробки

40% програмної інженерії припадає на Back-end, 23% – на Front-end, 21% – на Full Stack, 10% – на Mobile і лише 2% – на Embedded. З роками це співвідношення майже не змінилося.

У Front-end поступово TypeScript витісняє JavaScript. У Back-end Java залишається основною мовою, нею користуються 27% розробників, далі йдуть C# (17%) і PHP (16%).

Популярність Go, TypeScript, Kotlin і Scala зростає. У Full Stack помітно зростання TypeScript, тоді як частка C# поступово зменшується. В Embedded домінують C і C++, але Python набирає популярності, ймовірно, завдяки використанню в Raspberry Pi.

У кросплатформенній мобільній розробці Kotlin починає набирати обертів. На Android зменшується роль Kotlin, а частка скриптових мов зростає. На iOS знижується частка Swift.

Особисті вподобання розробників

TypeScript, Python і JavaScript – три найпопулярніші мови, які IT-фахівці обирають для наступних проєктів. Серед Software Engineers на другому місці після TypeScript – C#. Python домінує в Data Science, тоді як у DevOps найбажанішою мовою для нового проєкту є Go.

Близько 10% респондентів займаються open source проєктами. У 2024 році близько 9,5% IT-фахівців комітили у відкриті репозиторії, і тут з’явилася Solidity.

Особисті вподобання розробників

TypeScript, Python і JavaScript – три найпопулярніші мови, які IT-фахівці обирають для наступних проєктів. Серед Software Engineers на другому місці після TypeScript – C#. Python домінує в Data Science, тоді як у DevOps найбажанішою мовою для нового проєкту є Go.

Близько 10% респондентів займаються open source проєктами. У 2024 році близько 9,5% IT-фахівців комітили у відкриті репозиторії, і тут з’явилася Solidity.

Вивчення нових мов

30% респондентів планують вивчати нову мову у 2025 році. Лідери серед бажаних мов Python – 22%, Go – 22%, Rust – 11%.

Частка TypeScript і JavaScript як мов для вивчення зменшилася, можливо, через те, що вони частіше стають першими мовами. Go і Rust цікавлять майже всіх IT-фахівців, а Python – найпопулярніша нова мова серед аналітиків і QA.

Більшість тих, хто вивчатиме нову мову, робитимуть це самостійно (77%). 17% планують звертатися до викладачів.

Перша мова програмування

Pascal залишається найпоширенішою першою мовою програмування. Проте серед новачків (до року досвіду) Python вийшов на перше місце (19%), випередивши JavaScript (18%).

Інструменти розробки

Найпоширеніші IDE:

Visual Studio Code – для TypeScript;

JetBrains – для більшості мов;

Visual Studio – для C++;

XCode – для Swift.

Що стосується новачків з досвідом роботи до одного року, то на перше місце вийшла Python: 19% початківців обрали її як першу мову для вивчення. Схоже, що в системі освіти з’являється розуміння, що JavaScript не є найкращим вибором для першої мови. Але все-таки ця мова не відстає за популярністю (18%). За нею — С++ (15%), Java (12%).

Додамо, серед українських IT-менеджерів найвищі зарплати пропонує компанія Engineering Managers, де медіана доходу становить $6000. Проте протягом року спостерігається тенденція зниження: за останні півроку зарплата впала на $100, а за рік – на $500.