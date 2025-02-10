- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Рейтинг мов програмування: TypeScript і Python очолюють список, C# і Java втрачають популярність
TypeScript став найпопулярнішою мовою програмування серед українських IT-спеціалістів, обійшовши JavaScript, який змістився на третє місце. На другій позиції – Python. Такі результати щорічного опитування DOU, яке зібрало 7459 відповідей від українських IT-фахівців.
Про це пише Dou.ua
TypeScript випередив JavaScript, який вперше за багато років втратив лідерство. Частка Python продовжує зростати, а C# і Java поступово втрачають позиції. Четверте місце зайняв C#, випередивши Java. Частка PHP залишається стабільною.
Серед Software Engineers Python займає шосту позицію;. QA-фахівці найбільше використовують Java, за нею йдуть Python і TypeScript;. 75% DevOps-інженерів працюють із Python, також використовуються Go і Groovy;. У сфері Data Science & AI/ML домінує Python;. Аналітики переважно використовують мови баз даних і Python.
Протягом останніх шести років TypeScript і Python демонструють стабільне зростання, тоді як C# і Java втрачають позиції. Це може бути пов’язано з популярністю PaaS-платформ (наприклад, Amazon Lambda або Cloudflare Workers), які орієнтовані на TypeScript/JavaScript.
Популярність Go та Dart дещо зросла, хоча й у межах статистичної похибки. Частка C збільшилася через зростання використання в Embedded-системах. Цікавою є динаміка 1C: після спаду у 2022 році вона знову зростає.
Розподіл за сферами розробки
40% програмної інженерії припадає на Back-end, 23% – на Front-end, 21% – на Full Stack, 10% – на Mobile і лише 2% – на Embedded. З роками це співвідношення майже не змінилося.
У Front-end поступово TypeScript витісняє JavaScript. У Back-end Java залишається основною мовою, нею користуються 27% розробників, далі йдуть C# (17%) і PHP (16%).
Популярність Go, TypeScript, Kotlin і Scala зростає. У Full Stack помітно зростання TypeScript, тоді як частка C# поступово зменшується. В Embedded домінують C і C++, але Python набирає популярності, ймовірно, завдяки використанню в Raspberry Pi.
У кросплатформенній мобільній розробці Kotlin починає набирати обертів. На Android зменшується роль Kotlin, а частка скриптових мов зростає. На iOS знижується частка Swift.
Особисті вподобання розробників
TypeScript, Python і JavaScript – три найпопулярніші мови, які IT-фахівці обирають для наступних проєктів. Серед Software Engineers на другому місці після TypeScript – C#. Python домінує в Data Science, тоді як у DevOps найбажанішою мовою для нового проєкту є Go.
Близько 10% респондентів займаються open source проєктами. У 2024 році близько 9,5% IT-фахівців комітили у відкриті репозиторії, і тут з’явилася Solidity.
Особисті вподобання розробників
TypeScript, Python і JavaScript – три найпопулярніші мови, які IT-фахівці обирають для наступних проєктів. Серед Software Engineers на другому місці після TypeScript – C#. Python домінує в Data Science, тоді як у DevOps найбажанішою мовою для нового проєкту є Go.
Близько 10% респондентів займаються open source проєктами. У 2024 році близько 9,5% IT-фахівців комітили у відкриті репозиторії, і тут з’явилася Solidity.
Вивчення нових мов
30% респондентів планують вивчати нову мову у 2025 році. Лідери серед бажаних мов Python – 22%, Go – 22%, Rust – 11%.
Частка TypeScript і JavaScript як мов для вивчення зменшилася, можливо, через те, що вони частіше стають першими мовами. Go і Rust цікавлять майже всіх IT-фахівців, а Python – найпопулярніша нова мова серед аналітиків і QA.
Більшість тих, хто вивчатиме нову мову, робитимуть це самостійно (77%). 17% планують звертатися до викладачів.
Перша мова програмування
Pascal залишається найпоширенішою першою мовою програмування. Проте серед новачків (до року досвіду) Python вийшов на перше місце (19%), випередивши JavaScript (18%).
Інструменти розробки
Найпоширеніші IDE:
- Visual Studio Code – для TypeScript;
- JetBrains – для більшості мов;
- Visual Studio – для C++;
- XCode – для Swift.
Що стосується новачків з досвідом роботи до одного року, то на перше місце вийшла Python: 19% початківців обрали її як першу мову для вивчення. Схоже, що в системі освіти з’являється розуміння, що JavaScript не є найкращим вибором для першої мови. Але все-таки ця мова не відстає за популярністю (18%). За нею — С++ (15%), Java (12%).
Додамо, серед українських IT-менеджерів найвищі зарплати пропонує компанія Engineering Managers, де медіана доходу становить $6000. Проте протягом року спостерігається тенденція зниження: за останні півроку зарплата впала на $100, а за рік – на $500.