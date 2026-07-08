Рекорд за полгода: поставки дров в Украину выросли вдвое

Спрос на топливные дрова в Украине не падает даже в летний сезон. За первое полугодие ГП “Леса Украины” поставило почти 1,46 млн м³ дров - вдвое больше, чем в прошлом, а ежедневные отгрузки достигают 12 тыс. м³.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Лесов Украины".

Спрос на дрова не спадает даже летом

Спрос на топливные дрова в Украине остается рекордно высоким даже в летний период. Ежедневно хозяйства ГП "Леса Украины" отгружают от 10 до 12 тыс. м³ продукции.

За первое полугодие предприятие поставило украинским домохозяйствам, учреждениям социальной сферы и военным частям почти 1,46 млн м³ топливных дров. Это вдвое больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Если раньше наибольший спрос традиционно приходился на осень, то в этом году активный сезон начался весной и сохраняется летом.

Значительно возросли и объемы снабжения дров бюджетным учреждениям. В этом году ГП "Леса Украины" активнее участвует в публичных закупках, проводимых заведениями социальной сферы. В результате поставки в медицинские и учебные заведения, а также коммунальные учреждения увеличились почти вчетверо.

На новый уровень вышло сотрудничество с военными. С начала года по результатам открытых торгов подразделениям Министерства обороны Украины поставлено более 50 тыс. м³ топливных дров.

Обеспечить растущий спрос удалось благодаря наращиванию заготовки. За первое полугодие предприятие заготовило 1,58 млн м³ топливных дров. В настоящее время на складах хранится около 230 тыс. м³ продукции, что позволяет поддерживать стабильные отгрузки.

В то же время в ряде регионов ситуация с обеспечением дровами остается сложной. В частности, традиционно высокий спрос наблюдается в негазифицированных районах Карпат и Буковины, граничащих с территориями природно-заповедного фонда, где действуют ограничения на ведение лесного хозяйства.

В Киевской, Кировоградской и других областях, где спрос превышает возможности местной заготовки, предприятие перераспределяет ресурсы из соседних лесных хозяйств, чтобы обеспечить бесперебойные поставки.

Для населения, учреждений социальной сферы и воинских частей топливные дрова по-прежнему реализуют практически по себестоимости. Цена включает расходы на заготовку, вывоз древесины из лесосеки и уплату налогов.

Средняя стоимость твердолиственных дров в лесничествах ГП "Леса Украины" составляет 1,39 тыс. грн за кубометр, мягколистных – 950 грн/м³, хвойных – 1,12 тыс. грн/м³. Для сравнения, средние цены биржевых сделок на дрова промышленного использования примерно вдвое выше.

Пока предприятие не планирует пересматривать стоимость продукции. Объемы заготовки полностью покрывают текущий спрос, поэтому оснований для дефицита или ценового ажиотажа нет.

В то же время в ГП "Леса Украины" советуют не откладывать закупку топлива до осени. Заготовленные летом дрова достаточно времени для естественного высыхания, а именно уровень влажности оказывает непосредственное влияние на их теплотворность. Наибольшее количество тепла при сгорании обеспечивают хорошо высушенные дрова.

Напомним, рекордная заготовка столкнулась со слабым спросом, из-за чего деревообработчики сокращают закупки. Государственное предприятие "Леса Украины" в 2026 году значительно нарастило объемы вырубки и планировало выставить на торги рекордные партии сырья, однако из-за падения спроса на рынке древесина начала накапливаться на складах, что заставило пересматривать условия ее продажи.