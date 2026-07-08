Рекорд за пів року: поставки дров в Україні зросли вдвічі

Попит на паливні дрова в Україні не спадає навіть у літній сезон. За перше півріччя ДП “Ліси України” поставило майже 1,46 млн м³ дров - удвічі більше, ніж торік, а щоденні відвантаження сягають 12 тис. м³.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Лісів України".

Попит на дрова не спадає навіть улітку

Попит на паливні дрова в Україні залишається рекордно високим навіть у літній період. Щодня господарства ДП "Ліси України" відвантажують від 10 до 12 тис. м³ продукції.

За перше півріччя підприємство поставило українським домогосподарствам, закладам соціальної сфери та військовим частинам майже 1,46 млн м³ паливних дров. Це вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Якщо раніше найбільший попит традиційно припадав на осінь, то цього року активний сезон розпочався ще навесні й зберігається влітку.

Значно зросли й обсяги постачання дров бюджетним установам. Цього року ДП "Ліси України" активніше бере участь у публічних закупівлях, які проводять заклади соціальної сфери. У результаті поставки до медичних і навчальних закладів, а також комунальних установ збільшилися майже вчетверо.

На новий рівень вийшла співпраця з військовими. Від початку року за результатами відкритих торгів підрозділам Міністерства оборони України поставлено понад 50 тис. м³ паливних дров.

Забезпечити зростаючий попит вдалося завдяки нарощуванню заготівлі. За перше півріччя підприємство заготовило 1,58 млн м³ паливних дров. Нині на складах зберігається близько 230 тис. м³ продукції, що дає змогу підтримувати стабільні відвантаження.

Водночас у низці регіонів ситуація із забезпеченням дровами залишається складною. Зокрема, традиційно високий попит спостерігається у негазифікованих районах Карпат і Буковини, які межують із територіями природно-заповідного фонду, де діють обмеження на ведення лісового господарства.

У Київській, Кіровоградській та окремих інших областях, де попит перевищує можливості місцевої заготівлі, підприємство перерозподіляє ресурси із сусідніх лісових господарств, щоб забезпечити безперебійні поставки.

Для населення, закладів соціальної сфери та військових частин паливні дрова, як і раніше, реалізують практично за собівартістю. Ціна включає витрати на заготівлю, вивезення деревини з лісосіки та сплату податків.

Середня вартість твердолистяних дров у лісництвах ДП «Ліси України» становить 1,39 тис. грн за кубометр, м'яколистяних — 950 грн/м³, хвойних — 1,12 тис. грн/м³. Для порівняння, середні ціни біржових угод на дрова промислового використання приблизно удвічі вищі.

Наразі підприємство не планує переглядати вартість продукції. Обсяги заготівлі повністю покривають поточний попит, тому підстав для дефіциту чи цінового ажіотажу немає.

Водночас у ДП "Ліси України" радять не відкладати закупівлю палива до осені. Заготовлені влітку дрова мають достатньо часу для природного висихання, а саме рівень вологості безпосередньо впливає на їхню теплотворність. Найбільшу кількість тепла під час згоряння забезпечують добре висушені дрова.

Нагадаємо, рекордна заготівля зіштовхнулася зі слабким попитом, через що деревообробники скорочують закупівлі. Державне підприємство "Ліси України" у 2026 році значно наростило обсяги вирубки та планувало виставити на торги рекордні партії сировини, проте через падіння попиту на ринку деревина почала накопичуватися на складах, що змусило переглядати умови її продажу.