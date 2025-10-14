Рекордная инвестиция: Google потратит $15 млрд в центр искусственного интеллекта в Индии

Компания Google заявила во вторник, что за пять лет инвестирует 15 миллиардов долларов в создание центра обработки данных с искусственным интеллектом в южном штате Индии Андхра-Прадеш. Это станет крупнейшей инвестицией компании в самую населенную страну мира.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Новый центр будет иметь первоначальную мощность 1 гигаватт и станет "крупнейшим центром искусственного интеллекта" Google за пределами Соединенных Штатов.

"Это наше долгосрочное видение заключается в ускорении развития собственной миссии Индии в сфере искусственного интеллекта", - заявил генеральный директор Google Cloud Томас Куриан на мероприятии в Нью-Дели, которое посетили министры информационных технологий и финансов Индии.

Инвестиция на фоне напряжения

Решение Google о массивных инвестициях совпало с напряженным дипломатическим противостоянием между Нью-Дели и Вашингтоном. Премьер-министр Нарендра Моди призвал к бойкоту иностранных товаров в ответ на 50% тариф на импортные индийские товары, введенный США.

В последние недели индийские чиновники частно встретились со многими руководителями американских компаний, чтобы заявить о намерении обеспечить благоприятную бизнес-среду, несмотря на недовольство американскими тарифами, сообщили Reuters два источника на условиях анонимности.

Битва за ИИ

По данным Reuters, Google рассматривает Индию как ключевой рынок роста, где популярны ее сервисы (YouTube, Android). Страна критически важна, поскольку почти миллиард пользователей имеют доступ в Интернет.

Инвестиции Google являются частью глобальной тенденции: крупные техкомпании вкладывают значительные средства в инфраструктуру для удовлетворения стремительно растущего спроса на услуги искусственного интеллекта, требующего огромной вычислительной мощности.

На индийском рынке уже присутствуют Microsoft и Amazon, также вложившие миллиарды в строительство центров обработки данных. Для реализации нового проекта Google будет сотрудничать с местными гигантами Adani Group и Airtel, в частности для строительства нового международного подводного шлюза.

