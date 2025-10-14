Рекордна інвестиція: Google витратить $15 млрд у центр штучного інтелекту в Індії

Компанія Google заявила у вівторок, що протягом п’яти років інвестує 15 мільярдів доларів у створення центру обробки даних зі штучним інтелектом у південному штаті Індії Андхра-Прадеш. Це стане найбільшою інвестицією компанії в найнаселенішу країну світу.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Новий центр матиме початкову потужність 1 гігават і стане "найбільшим центром штучного інтелекту" Google за межами Сполучених Штатів.

"Це наше довгострокове бачення полягає в прискоренні розвитку власної місії Індії у сфері штучного інтелекту", — заявив генеральний директор Google Cloud Томас Куріан на заході у Нью-Делі, який відвідали міністри інформаційних технологій та фінансів Індії.

Інвестиція на тлі напруги

Рішення Google про масивні інвестиції збіглося з напруженим дипломатичним протистоянням між Нью-Делі та Вашингтоном. Прем'єр-міністр Нарендра Моді закликав до бойкоту іноземних товарів у відповідь на 50% тариф на імпортні індійські товари, запроваджений США.

Протягом останніх тижнів індійські чиновники приватно зустрілися з багатьма керівниками американських компаній, щоб заявити про намір забезпечити сприятливе бізнес-середовище, попри невдоволення американськими тарифами, повідомили Reuters два джерела на умовах анонімності.

Битва за ШІ

За даними Reuters, Google розглядає Індію як ключовий ринок зростання, де користуються популярністю її сервіси (YouTube, Android). Країна є критично важливою, оскільки майже мільярд користувачів мають доступ до Інтернету.

Інвестиції Google є частиною глобальної тенденції: великі техкомпанії вкладають значні кошти в інфраструктуру для задоволення стрімко зростаючого попиту на послуги штучного інтелекту, який вимагає величезної обчислювальної потужності.

На індійському ринку вже присутні Microsoft та Amazon, які також вклали мільярди у будівництво центрів обробки даних. Для реалізації нового проєкту Google співпрацюватиме з місцевими гігантами Adani Group та Airtel, зокрема, для будівництва нового міжнародного підводного шлюзу.

Нагадаємо, Google планує протягом року замінити Google Assistant на Gemini, за винятком пристроїв, що працюють на застарілих версіях Android. Gemini прийде на заміну Google Assistant, який був запущений у 2016 році, після року його розвитку та оновлень.