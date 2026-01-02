Рекордный импорт: в декабре Украина закупила вдвое больше электроэнергии

В декабре 2025 года Украина увеличила импорт электроэнергии на 53% по сравнению с ноябрем, достигнув отметки почти в 640 тыс. МВт-час. Этот показатель стал рекордным всего 2025 года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает консалтинговая компания ExPro.

Рост импорта

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (декабрь 2024-го) закупки электричества из-за рубежа выросли на 48% (с 431 тыс. МВт-ч ).

Несмотря на декабрьский всплеск, исторический максимум, зафиксированный в июне 2024 года (858 тыс. МВт-ч) пока остается неизбитым. В целом, за 2025 год Украина импортировала 3,3 млн МВт-ч, что на 24% меньше объемов 2024 года.

География поставок

Основным донором украинской энергосистемы остается Венгрия, на которую приходится 41% общего объема импорта.

Распределение по направлениям в декабре:

Венгрия: 41% (стабильное лидерство).

41% (стабильное лидерство). Словакия: 21%.

21%. Польша: продемонстрировала самый стремительный рост – на 85% (до 114 тыс. МВт-ч).

продемонстрировала самый стремительный рост – на 85% (до 114 тыс. МВт-ч). Молдова: единственное направление, где зафиксирован спад – объемы импорта сократились на 25%.

Экспорт в декабре

Аналитики отмечают, что в декабре 2025 Украина не экспортировала электроэнергию. Поставки за границу были полностью прекращены с 11 ноября.

Напомним, в ноябре 2025 года Украина увеличила импорт электроэнергии на 15% – до 415 тыс. МВт-ч, по сравнению с октябрем. При этом экспорт электроэнергии был почти полностью прекращен.