Рекордний імпорт: у грудні Україна закупила вдвічі більше електроенергії

електроенергія
У грудні Україна закупила вдвічі більше електрики / Freepik

У грудні 2025 року Україна збільшила імпорт електроенергії на 53% порівняно з листопадом, досягнувши позначки у майже 640 тис. МВт-год. Цей показник став рекордним для всього 2025 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє консалтингова компанія ExPro.

Зростання імпорту

Порівняно з аналогічним періодом минулого року (грудень 2024-го), закупівлі електрики з-за кордону зросли на 48% (з 431 тис.МВт-год). 

Попри грудневий сплеск, історичний максимум, зафіксований у червні 2024 року (858 тис. МВт-год), поки залишається непобитим.  Загалом, за 2025 рік Україна імпортувала 3,3 млн МВт-год, що на 24% менше за обсяги 2024 року. 

Географія поставок

Основним донором української енергосистеми залишається Угорщина, на яку припадає 41% від загального обсягу імпорту.

Розподіл за напрямками у грудні:

  • Угорщина: 41% (стабільне лідерство).
  • Словаччина: 21%.
  • Польща: продемонструвала найстрімкіше зростання — на 85% (до 114 тис. МВт-год).
  • Молдова: єдиний напрямок, де зафіксовано спад — обсяги імпорту скоротилися на 25%.
Фото 2 — Рекордний імпорт: у грудні Україна закупила вдвічі більше електроенергії

Експорт у грудні

Аналітики зазначають, що у грудні 2025 року Україна не експортувала електроенергію. Поставки за кордон були повністю припинені з 11 листопада. 

Нагадаємо, у листопаді 2025 року Україна збільшила імпорт електроенергії на 15% - до 415 тис. МВт-год, у порівнянні з жовтнем. При цьому експорт електроенергії був майже повністю припинений.

Автор:
Тетяна Бесараб