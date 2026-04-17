Релокация бизнеса Луганской области: количество предприятий выросло до 4,7 тысячи

Полномасштабная война заставила предпринимателей Луганской области массово перемещать мощности в более безопасные регионы Украины. По состоянию на начало 2026 г. количество релокированных бизнесов области возросло до 4 724 единиц, что продемонстрировало устойчивость экономической активности региона даже в условиях оккупации и боевых действий.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Луганскую облгосадминистрацию.

Темпы релокации остаются высокими: еще на 1 января 2025 этот показатель составлял 3 636 субъектов. За год количество предприятий, сменивших локацию, увеличилось более чем на тысячу.

Трансформация агросектора и новая регистрация

Особенностью адаптации бизнеса Луганской области стало изменение профиля деятельности, особенно в аграрной сфере.

  • Переработка вместо выращивания: 147 сельскохозяйственных предприятий области возобновили работу, перепрофилировавшись по производству сырья для ее переработки.
  • Новые субъекты: Только за 9 месяцев 2025 года было создано 323 новых субъекта хозяйствования (15 юридических лиц и 308 ФЛП).
  • Статистика 2024 года: Всего в этот период действовало 2613 субъектов, среди которых львиная доля (2406) приходилась на физических лиц-предпринимателей.

"Бизнес не просто уехал - он продолжает работать, создавать рабочие места и платить налоги, сохраняя регистрацию и связь с родным регионом", - подчеркнули в ОГА.

Экономическая выживаемость в условиях войны

Несмотря на изменение фактического места работы, предприниматели Луганской области интегрируются в экономики других областей, ища новые ниши. Трансформация агропредприятий в перерабатывающие комплексы свидетельствует о попытках бизнеса создавать продукт с более высокой добавленной стоимостью, что является критическим для выживания в условиях сложной логистики.

Напомним, Кабмин реализует комплексный пакет поддержки прифронтовых регионов. Программа включает специфические подходы к финансированию и управлению, направленные на сохранение человеческого капитала и поддержание экономической активности на территориях, примыкающих к линии фронта.

Автор:
Максим Кольц