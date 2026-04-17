Релокація бізнесу Луганщини: кількість підприємств зросла до 4,7 тисячі

Бізнес
Релокація бізнесу Луганщини: кількість підприємств зросла до 4,7 тисячі / Unsplash

Повномасштабна війна змусила підприємців Луганщини масово переміщувати потужності у безпечніші регіони України. Станом на початок 2026 року кількість релокованих бізнесів області зросла до 4 724 одиниць, що продемонструвало стійкість економічної активності регіону навіть в умовах окупації та бойових дій.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Луганську обласну державну адміністрацію. 

Темпи релокації залишаються високими: ще на 1 січня 2025 року цей показник становив 3 636 суб'єктів. За рік кількість підприємств, що змінили локацію, збільшилася на понад тисячу.

Трансформація агросектору та нова реєстрація

Особливістю адаптації бізнесу Луганщини стала зміна профілю діяльності, особливо в аграрній сфері.

  • Перероблення замість вирощування: 147 сільськогосподарських підприємств області відновили роботу, перепрофілювавшись із виробництва сировини на її перероблення.
  • Нові суб'єкти: Лише за 9 місяців 2025 року було створено 323 нових суб'єкти господарювання (15 юридичних осіб та 308 ФОП).
  • Статистика 2024 року: Загалом у цей період діяло 2 613 суб'єктів, серед яких левова частка (2 406) припадала на фізичних осіб-підприємців.

"Бізнес не просто виїхав — він продовжує працювати, створювати робочі місця та платити податки, зберігаючи реєстрацію та зв’язок із рідним регіоном", — підкреслили в ОДА.

Економічне виживання в умовах війни

Незважаючи на зміну фактичного місця роботи, підприємці Луганщини інтегруються в економіки інших областей, шукаючи нові ніші. Трансформація агропідприємств у переробні комплекси свідчить про намагання бізнесу створювати продукт із вищою доданою вартістю, що є критичним для виживання в умовах складної логістики.

Нагадаємо, Кабмін реалізовує комплексний пакет підтримки прифронтових регіонів. Програма включає специфічні підходи до фінансування та управління, спрямовані на збереження людського капіталу та підтримку економічної активності на територіях, що межують із лінією фронту.

Автор:
Максим Кольц