Ремонт без привлечения бюджета: кто на самом деле платит за восстановление Дарницкой ТЭЦ

градильные, Дарницкая ТЭЦ — 4
Градильные Дарницкой ТЭЦ — 4 / Википедия

ООО "Евро-Реконструкция" производит восстановление поврежденного оборудования на Дарницкой ТЭЦ. Частный оператор проводит работы за счет собственных средств и имеющихся ресурсов предприятия без финансирования из бюджета города, однако в координации с киевскими властями.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил и. о. первого заместителя главы КГГА Петр Пантелеев.

Чиновник опроверг появившуюся у отдельных медиа информацию о финансировании возобновляемых работ на Дарницкой ТЭЦ.

"В некоторых медиа распространяется информация о финансировании восстановления частной Дарницкой ТЭЦ из бюджета города и о нехватке этого финансирования. Это не соответствует действительности. На станции проводят необходимые работы, в частности, ремонт поврежденного обстрелами оборудования, за средства ООО "Евро-Реконструкция", — отметил он.

Ремонтные мероприятия на станции являются составной частью плана энергостойкости Киева. Работа по этому плану продолжается по следующим направлениям:

  • восстановление объектов;
  • развитие распределенной когенерации;
  • увеличение количества средств резервного питания.

Пантелеев отметил важность соблюдения правил информационной безопасности при обсуждении критической инфраструктуры.

"Большая часть информации об объектах критической инфраструктуры и проводимых там мероприятиях чувствительна и не подлежит распространению. Это требования безопасности. И такие ограничения не должны провоцировать дезинформацию или некорректные сообщения", — резюмировал представитель КГГА.

О "Евро-Реконструкции"

ООО " Евро-Реконструкция " - это частный оператор теплоснабжения в Киеве, обеспечивающий теплом и горячей водой более 1000 домов в Дарницком и Днепровском районах, эксплуатируя Дарницкую ТЭЦ-4. Компания осуществляет производство и поставку энергии, а также модернизирует сети в соответствии с европейскими стандартами.

По данным Оpendatabot, руководителем компании является Алексей Сидоренко, а конечным бенефициарным владельцем — Анатолий Шкрибляк.

Напомним, вражеская атака 3 февраля нанесла критические удары по Дарницкой ТЭЦ, что обеспечивает теплом жителей двух районов левобережной части столицы. По выводам специалистов, на восстановление систем и оборудования уйдет не менее двух месяцев.

Автор:
Татьяна Ковальчук