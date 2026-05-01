Ремонт без залучення бюджету: хто насправді платить за відновлення Дарницької ТЕЦ

градильні, Дарницька ТЕЦ - 4
Градильні Дарницької ТЕЦ - 4 / Вікіпедія

ТОВ "Євро-Реконструкція" проводить відновлення пошкодженого обладнання на Дарницькій ТЕЦ. Приватний оператор проводить роботи за рахунок власних коштів та наявних ресурсів підприємства без фінансування з бюджету міста, проте в координації з київською владою. 

Як пише Delo.ua, про це повідомив в. о. першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв.

Посадовець спростував інформацію, що з’явилася в окремих медіа щодо фінансування відновлюваних робіт на Дарницькій ТЕЦ.

"У деяких медіа поширюється інформація про фінансування відновлення приватної Дарницької ТЕЦ з бюджету міста та про нестачу цього фінансування. Це не відповідає дійсності. На станції проводять необхідні роботи, зокрема ремонт пошкодженого обстрілами обладнання, за кошти ТОВ "Євро-Реконструкція", — зазначив він.

Ремонтні заходи на станції є складовою частиною плану енергостійкості Києва. Наразі робота за цим планом триває за такими напрямами:

  • відновлення об’єктів; 
  • розбудова розподіленої когенерації; 
  • збільшення кількості засобів резервного живлення.

Пантелеєв наголосив на важливості дотримання правил інформаційної безпеки під час обговорення критичної інфраструктури.

"Більша частина інформації про об’єкти критичної інфраструктури і заходи, які там проводяться, є чутливою та не підлягає поширенню. Це вимоги безпеки. І такі обмеження не мають провокувати дезінформацію чи некоректні повідомлення", — резюмував представник КМДА.

Про "Євро-Реконструкцію"

ТОВ "Євро-Реконструкція" — це приватний оператор теплопостачання в Києві, який забезпечує теплом та гарячою водою понад 1000 будинків у Дарницькому та Дніпровському районах, експлуатуючи Дарницьку ТЕЦ-4. Компанія здійснює виробництво та постачання енергії, а також модернізує мережі відповідно до європейських стандартів.

За даними Оpendatabot, керівником компанії є Олексій Сидоренко, а кінцевим бенефіціарним власником — Анатолій Шкрібляк.

Нагадаємо, ворожа атака 3 лютого завдала критичних ударів по Дарницькій ТЕЦ, що забезпечує теплом мешканців двох районів лівобережної частини столиці. За висновками фахівців, на відновлення систем та обладнання знадобиться не менше двох місяців.

Автор:
Тетяна Ковальчук