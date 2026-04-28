- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Ремонт дороги: в Киеве перекроют часть Владимирской
В Шевченковском районе Киева с 29 апреля по 4 мая частично ограничат движение транспорта по улице Владимирской из-за ремонта дорожного покрытия.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу КГГА.
Ремонт дороги в центре Киева
Ограничения связаны с проведением ремонтных работ: специалисты ШЭУ Шевченковского района будут ликвидировать просадку дорожного покрытия у дома №42.
В случае неблагоприятных погодных условий сроки выполнения работ могут быть изменены.
В "Киевавтодоре" извиняются за временные неудобства и призывают водителей заранее учитывать ограничения при планировании маршрутов.
Напомним, в Киеве с 25 апреля по 30 ноября ограничат движение транспорта и пешеходов в районе станции метро "Черниговская". Причина – капитальный ремонт путепровода, предусматривающий полное перекрытие движения и изменения в работе общественного транспорта.