Ремонт дороги: в Киеве перекроют часть Владимирской

В Шевченковском районе Киева с 29 апреля по 4 мая частично ограничат движение транспорта по улице Владимирской из-за ремонта дорожного покрытия.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу КГГА.

Ремонт дороги в центре Киева

Ограничения связаны с проведением ремонтных работ: специалисты ШЭУ Шевченковского района будут ликвидировать просадку дорожного покрытия у дома №42.

В случае неблагоприятных погодных условий сроки выполнения работ могут быть изменены.

В "Киевавтодоре" извиняются за временные неудобства и призывают водителей заранее учитывать ограничения при планировании маршрутов.

Напомним, в Киеве с 25 апреля по 30 ноября ограничат движение транспорта и пешеходов в районе станции метро "Черниговская". Причина – капитальный ремонт путепровода, предусматривающий полное перекрытие движения и изменения в работе общественного транспорта.